خانواده ۱.۵ میلیون نفری حمل و نقل جاده ای کشور به بیمه دی پیوست*

هادی عبداللهی مدیر عامل شرکت بیمه دی، رستمی رییس کانون کامیونداران کشور، خدائی رییس کانون رانندگان و تیموری رییس کانون حمل و نقل جاده ای، طی مراسمی در شرکت بیمه دی تفاهم نامه همکاری امضا کردند .

مدیرعامل بیمه دی در این نشست که در سالن نو اندیشی شرکت بیمه دی برگزار شد گفت: بخش حمل و نقل ، ستون فقرات اقتصاد و تجارت کشور است چرا که این بخش در زنجیره تامین ، ثبات اقتصادی ، پویایی و برنامه پذیری تولید و توزیع ، نقش بسیار مهم و اثرگذاری دارد ، این قشر زحمت کش سالانه نزدیک به ۶۵۰ میلیون تن کالا را در کشور جابجا می کنند که حدود ۱۸۰ میلیون تن آن کالاهای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی است و همین اعداد و ارقام خود مبین نقش کلیدی این قشر مؤثر در جامعه است.

وی اظهار داشت: رانندگان بخش حمل و نقل جاده ای که جمعیت قابل توجهی هستند به عنوان ایثارگران عرصه اقتصاد ، نباید دغدغه بیمه برای خود و خانواده هایشان داشته باشند و بر همین اساس شرکت بیمه دی به منظور کاهش این دغدغه و با نگاه همدلی اجتماعی ، برای کاهش این دغدغه و نهایتا آثار اقتصادی آن بر کشور ، اقدام به پیگیری تفاهمنامه با کانونهای یاد شده کرده است.

هادی عبداللهی اضافه کرد: رانندگان بخش جاده ای کشورهمچنانکه در دفاع مقدس، بحران های مختلف و در زمان فراگیری کرونا در کنار مردم و برای آرامش در تولید ، توزیع و تجارت متعهدانه دست از کار نکشیدند و اجازه ندادند اقتصاد کشور دچارچالش شود شایسته هر گونه خدمت هستند و بر همین اساس شرکت بیمه دی امروز تصمیم گرفته تا این جامعه را از ارائه خدمات بیمه ای خود بهره مند سازد.

وی خطاب به مسوولان این کانونها گفت: امروز فصل مشترکی بین جامعه رانندگان و کامیونداران کشور و بیمه دی به صورت خدمات اجتماع محور شکل گرفته است.

وی در عین حال به این مسوولان توصیه کرد: برای ارائه بهتر خدمات به این قشر زحمت کش و موثر ، می بایست با تجمیع پرتفوها و کاهش ریسک در همه بخش های مرتبط، و برنامه ریزی در این خصوص ، بتوان در کنار سایر خدمات بیمه ای ، خدمات درمانی و تکمیلی در خوری به این قشر عزیز و خانواده هایشان ارائه کرد .

وی در عین حال به مدیران شرکت بیمه دی هم تاکید کرد: برای برطرف کردن دغدغه های بخش درمانی رانندگان کشورازهیج کوششی دریغ نکنند و خدمات در بستر دیجیتال را به عنوان مسیر در دسترس ، بدون مانع زمان و مکان را در این همکاری با آموزش به بیمه گزاران تقویت کنند تا بعد مسافت و دوری رانندگان با خانواده ها مانع از دریافت به موقع خدمات و دریافت خسارات نشود ‌.

*رضایتمندی بیه گزار هدف اصلی بیمه دی*

مدیر عامل شرکت بیمه دی همچنین ایجاد رضایتمندی مشتریان را یک سیاست راهبردی مهم درشرکت بیمه دی عنوان کرد و افزود: طی چند ماهه اخیر تمام تلاش همکارانم جلب رضایت بیمه شوندگان بوده است.

وی گفت: ما تلاش می کنیم حتی یک نفر از بیمه شوندگان ناراضی نباشند چرا که رضایتمندی مشتریان در افزایش پرتفو و توسعه صنعت بینه به ویژه برای شرکت بیمه دی نقش موثری دارد.

وی گفت: شرکت بیمه دی به عنوان یک شرکت بیمه ای خوشنام در حال حاضر نهادها و سازمانهای بسیار فاخری را تحت پوشش خدمات بیمه ای خود قرار داده است و مفتخریم که نزدیک به پنج میلیون بیمه گزار در سطح کشور داریم.

*بزرگترین مرجع درمانی کشور در اختیار بیمه دی*

مدیر عامل شرکت بیمه دی در ادامه گفت: این شرکت با ۱۳هزار مرجع درمانی در کشور طرف قرارداد بوده و بیمه شوندگان این شرکت می توانند بدون پرداخت هزینه، مستقیما با این مراجع ارتباط حاصل کرده و از خدمات تشخیصی و درمانی بهره مند شوند.

عبداللهی گفت: البته اگر بیمه شوندگان دی خارج از این شبکه هم اقدام به دریافت خدمات درمانی کنند پس از ارائه مستندات طبق قراردادشان هزینه های انجام شده را دریافت خواهند کرد.

*صنعت حمل و نقل جاده ای کشور ظرفیتی مناسب برای بیمه*

مدیر عامل شرکت بیمه دی به ظرفیت بالای صنعت جاده ای کشور اشاره کرد و گفت: همکاران شرکت بیمه دی بایستی از تمامی ظرفیتهای این صنعت در ارائه بهتر خدمات بیمه ای استفاده کنند و متقابلا این صنعت هم می تواند از ظرفینهای ایجاد شده شرکت بیمه دی در سراسر کشور بهره مند شود.

وی گفت: شرکت بیمه دی تلاش خواهد کرد که تمامی موارد توافق شده با کانونهای رانندگان ، کامیونداران و حمل و نقل جاده ای داخلی را طبق تفاهمنامه انجام دهد.

وی به بیمه عمر هم اشاره کرد و گفت: رانندگان عزیز کشور می توانند از این خدمات بیمه ای دی استفاده کرده و در آینده و در زمان بازنشستگی از آن بهره لازم را به دست آورند.

*کانونهای صنعت حمل و نقل جاده ای کشور محل مناسبی برای تبلیغات*

رضا رستمی ، رییس کانون کامیونداران کشور نیز در این جلسه اظعار داشت: بیمه دی شرکت خوشنام ، متعهد و تحول گرایی است که ما را بر آن داشت که برای رفاه اعضا تفاهم نامه ای را با این شرکت دنبال کنیم .

وی گفت : تمام دغدغه ما ارائه خدمات درست به رانندگان است زیرا آنها قشر ضعیف و کم توقع کشور هستند.

رضا رستمی افزود: امیدوارم این تفاهمنامه باعث شود تا بخشی از دغدغه های رانندگان جاده ای کشور و خانواده های آنان در حوزه درمان برطرف شود.

وی اظهار داشت : کانون کامیونداران کشور در تمامی شهرها دارای انجمن و اتحادیه است که شرکت بیمه دی می تواند در این مراکز حضوری پر رنگ داشته و از ظرفیت های تبلیغی آن نیز بهره ببرد .

وی گفت: در حال حاضر بیش از ۶۰۰ هزار راننده جاده ای داریم که عضو این انجمنها هستند و خدمات خوب بیمه دی به این عزیزان ، انگیزه ای برای تبلیغ شرکت شما به سایرین از طریق مالکین ، رانندگان و خانواده های انها در سراسر کشور باشد .

وی از مدیر عامل شرکت بیمه دی درخواست کرد که در برخی شهرها و استانهای کشور مانند بنادر ماهشهر، امام و رجایی و دیگر بنادر و یا مراکز ترانزیتی کشورکه فعالیت رانندگان شبانه روزی است میز ارائه خدمت بیمه ای با مدت زمان بیشتر نسبت به سایر استانها دایر شود.

رضا تیموری رییس کانون رانندگان کشور نیز در این نشست خواستار ارائه خدمات بیمه ای ویژه به رانندگان شد و گفت: رانندگان قشری کم توقع هستند و از بیمه دی انتظار داریم این قشر را به صورت خاص مورد توجه قرار داده و در ارائه هزینه های آنان با نگاه ویژه ای برخورد کنند.

سعید مصطفوی رییس کانون حمل و نقل جاده ای کشور نیز در این نشست گفت: در حال حاضر رانندگان به همراه خانواده های آنان جمعیتی بالغ بر یک و نیم میلیون نفر هستند.

وی گفت: توجه به این جامعه می تواند در روحیه بخشی به آنان کمک کرده و دغدغه های آنان را نیز برطرف کند.

در پایان این نشست تفاهم نامه مشترک بیمه ای بین شرکت بیمه دی و نیز کانونهای کامیونداران، رانندگان و حمل و نقل جاده ای به امضا رسید.

