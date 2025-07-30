خبرگزاری کار ایران
آمادگی بانک ایران زمین برای معرفی حساب وکالتی جهت خرید خودروهای وارداتی

آمادگی بانک ایران زمین برای معرفی حساب وکالتی جهت خرید خودروهای وارداتی
کد خبر : 1677630
امکان معرفی حساب وکالتی برای ثبت نام خودروهای وارداتی در بانک ایران زمین فراهم است.

به گزارش  ایلنا  به نقل از روابط عمومی؛ متقاصیان گرامی می توانند از ۸ مرداد تا ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ از طریق همراه بانک ایران زمین، فرازبانک، سایت بانک ایران زمین و یا با مراجعه به شعب این بانک در سراسر کشور نسبت به وکالتی کردن حساب خود اقدام کرده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را به عنوان خودرو وارداتی در حساب خود مسدود کنند.
مشتریان گرامی جهت اطلاع بیشتر می توانند با شماره ۲۴۸۰۹-۰۲۱ مرکز ارتباط با مشتریان بانک تماس حاصل کنند.

 

