پیام مدیرعامل بیمه دی به مناسبت روز پزشک :

پزشکان متعهد با دم مسیحایی ، مصداق آیه ۳۲ سوره مائده هستند

کد خبر : 1677089
مدیرعامل شرکت بیمه دی طی پیامی به مناسبت زادروز حکیم و دانشمند شهیر ایرانی ابوعلی سینا و روز پزشک ، این روز را به پزشکان و کادر درمان کشور تبریک گفت .

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه دی ، هادی عبداللهی در این پیام ضمن تبریک روز پزشک ، از زحمات کادر درمان و پزشکان در خدمت به مردم به ویژه جامعه ایثارگری تشکر کرد .

در مشروح پیام هادی عبداللهی آمده است : 

 هوالشافی 

اول شهریورماه  مصادف با زادروز حکیم  ایرانی،   ابوعلی سینا  که  به همین بهانه  و برای تکریم و بزرگداشت جامعه پزشکی  به عنوان روز پزشک نام  گذاری شده است .

پزشکان که در درمان انسان ها و طبابت جسم و روح در مرتبتی انسانی از صفات خدایی هستند  و چونان برخی پیامبران دم مسیحایی،  برای زندگی بخشی دوباره به آدمیان را  با تکیه بر ایمان ، تخصص و تعهد بر عهده  دارند و در عظمت کار پزشکان و کادر درمان متعهد و متخصص، نیز می توان گفت که با استناد به نص آیه ۳۲ سوره مبارکه مائده، خداوند متعال ، نجات جان یک انسان را بالاتر از نجات جان همه انسان ها دانسته است. 

پزشکانی  که سوگند یاد کرده اند که در نجات انسانها بدون تبعیض عمل کرده و   تمام تلاش خود را انجام دهند و  منافع خود را بر درمان بیمار ارجح ندانند و با نگاه انسانی و متعهدانه مرحم درد بیماران و نسخه آرامش و شفا باشند  و در آموختن و آموزش در حوزه پزشکی دریغ نکنند .

 این روز مبارک را به همه پزشکان و کادر درمان متعهد ، پرتلاش و ایثارگر کشورمان که در هر شرایطی برای سلامت ، تندرستی و نجات بیماران بی وقفه تلاش می کنند  تبریک عرض می نمایم و از خداوند بزرگ برایشان موفقیت و بهروزی مسالت دارم‌.

 اینجانب به عنوان خدمت گزار در  شرکت بیمه ای نخست کشور ، به ویژه در حوزه درمان با طرفیت بیش از ۱۳ هزار مرجع درمانی ، به واسطه همراهی و همکاری جمع کثیری از شما عزیزان با این شرکت به ویژه در حوزه درمانی خانواده های معظم شهدا ، جانبازان و ایثارگران  ، بر خود لازم می دانم تا ضمن تبریک این روز بزرگ‌  و گرامیداشت روز پزشک،  به پاس خدمات به بیمه شدگان عزیز و همه مردم عزیز کشور از زحمات شما سپاسگزاری کنم‌.

هادی عبداللهی

 مدیرعامل شرکت بیمه دی

انتهای پیام/
