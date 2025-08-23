پزشکان متعهد با دم مسیحایی ، مصداق آیه ۳۲ سوره مائده هستند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بیمه دی ، هادی عبداللهی در این پیام ضمن تبریک روز پزشک ، از زحمات کادر درمان و پزشکان در خدمت به مردم به ویژه جامعه ایثارگری تشکر کرد .

در مشروح پیام هادی عبداللهی آمده است :

هوالشافی

اول شهریورماه مصادف با زادروز حکیم ایرانی، ابوعلی سینا که به همین بهانه و برای تکریم و بزرگداشت جامعه پزشکی به عنوان روز پزشک نام گذاری شده است .

پزشکان که در درمان انسان ها و طبابت جسم و روح در مرتبتی انسانی از صفات خدایی هستند و چونان برخی پیامبران دم مسیحایی، برای زندگی بخشی دوباره به آدمیان را با تکیه بر ایمان ، تخصص و تعهد بر عهده دارند و در عظمت کار پزشکان و کادر درمان متعهد و متخصص، نیز می توان گفت که با استناد به نص آیه ۳۲ سوره مبارکه مائده، خداوند متعال ، نجات جان یک انسان را بالاتر از نجات جان همه انسان ها دانسته است.

پزشکانی که سوگند یاد کرده اند که در نجات انسانها بدون تبعیض عمل کرده و تمام تلاش خود را انجام دهند و منافع خود را بر درمان بیمار ارجح ندانند و با نگاه انسانی و متعهدانه مرحم درد بیماران و نسخه آرامش و شفا باشند و در آموختن و آموزش در حوزه پزشکی دریغ نکنند .

این روز مبارک را به همه پزشکان و کادر درمان متعهد ، پرتلاش و ایثارگر کشورمان که در هر شرایطی برای سلامت ، تندرستی و نجات بیماران بی وقفه تلاش می کنند تبریک عرض می نمایم و از خداوند بزرگ برایشان موفقیت و بهروزی مسالت دارم‌.

اینجانب به عنوان خدمت گزار در شرکت بیمه ای نخست کشور ، به ویژه در حوزه درمان با طرفیت بیش از ۱۳ هزار مرجع درمانی ، به واسطه همراهی و همکاری جمع کثیری از شما عزیزان با این شرکت به ویژه در حوزه درمانی خانواده های معظم شهدا ، جانبازان و ایثارگران ، بر خود لازم می دانم تا ضمن تبریک این روز بزرگ‌ و گرامیداشت روز پزشک، به پاس خدمات به بیمه شدگان عزیز و همه مردم عزیز کشور از زحمات شما سپاسگزاری کنم‌.

هادی عبداللهی

مدیرعامل شرکت بیمه دی

انتهای پیام/