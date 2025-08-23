اعلام قیمت طلا در ١ شهریور ١۴٠۴

به گزارش ایلنا، امروز شنبه یکم شهریور ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ٣ هزار و ٣٧١ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ٧ میلیون و ۶٩٩ هزار تومان و قیمت هر گرم طلای ٢۴ عیار به ١٠ میلیون و ٢۶۴ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ٨۵ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ٧٧ میلیون و ۶٠٠ هزار تومان معامله شد .

نیم سکه هم ۴۴ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٢۶ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان رسید.

