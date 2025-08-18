خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیشتازی بانک ملت با ثبت درآمد بیش از 67 همتی از محل اعطای تسهیلات

پیشتازی بانک ملت با ثبت درآمد بیش از 67 همتی از محل اعطای تسهیلات
کد خبر : 1675182
لینک کوتاه کپی شد.

بانک ملت مطابق روال سنوات گذشته در چهار ماه نخست سال جاری نیز موفق به کسب رتبه برتر از منظر درآمد حاصل از اعطای تسهیلات (ریال و ارز) در مقایسه با بانک های بورسی شده است که بر این اساس با سهم بری بیش از 24.5 درصدی از کل درآمد تسهیلات (ریال و ارز) بانک های بورسی و رشد 40 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، درآمد خود را از مبلغ 481،249 میلیارد ریال به مبلغ 673،504 میلیارد ریال افزایش داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، مجموع درآمدهای وبملت در پنج سرفصل درآمدی تا پایان تیرماه سال جاری درحالی به 821،415 میلیارد ریال رسیده است که این رقم در چهار ماه نخست سال گذشته 608،526 میلیارد ریال گزارش شده بود و رشدی 35 درصدی در این زمینه به ثبت رسیده است.

بررسی دیگر سرفصل های درآمدی بانک ملت در چهار ماه نخست سال جاری نشان می دهد که این بانک از محل سپرده گذاری 12،862 میلیارد ریال، اوراق بدهی  12،326 میلیارد ریال، سرمایه گذاری ها 849 میلیارد ریال و کارمزد 121،874 میلیارد ریال درآمد کسب کرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور