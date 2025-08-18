پیشتازی بانک ملت با ثبت درآمد بیش از 67 همتی از محل اعطای تسهیلات

بانک ملت مطابق روال سنوات گذشته در چهار ماه نخست سال جاری نیز موفق به کسب رتبه برتر از منظر درآمد حاصل از اعطای تسهیلات (ریال و ارز) در مقایسه با بانک های بورسی شده است که بر این اساس با سهم بری بیش از 24.5 درصدی از کل درآمد تسهیلات (ریال و ارز) بانک های بورسی و رشد 40 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، درآمد خود را از مبلغ 481،249 میلیارد ریال به مبلغ 673،504 میلیارد ریال افزایش داده است.