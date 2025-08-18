پیشتازی بانک ملت با ثبت درآمد بیش از 67 همتی از محل اعطای تسهیلات
بانک ملت مطابق روال سنوات گذشته در چهار ماه نخست سال جاری نیز موفق به کسب رتبه برتر از منظر درآمد حاصل از اعطای تسهیلات (ریال و ارز) در مقایسه با بانک های بورسی شده است که بر این اساس با سهم بری بیش از 24.5 درصدی از کل درآمد تسهیلات (ریال و ارز) بانک های بورسی و رشد 40 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، درآمد خود را از مبلغ 481،249 میلیارد ریال به مبلغ 673،504 میلیارد ریال افزایش داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، مجموع درآمدهای وبملت در پنج سرفصل درآمدی تا پایان تیرماه سال جاری درحالی به 821،415 میلیارد ریال رسیده است که این رقم در چهار ماه نخست سال گذشته 608،526 میلیارد ریال گزارش شده بود و رشدی 35 درصدی در این زمینه به ثبت رسیده است.
بررسی دیگر سرفصل های درآمدی بانک ملت در چهار ماه نخست سال جاری نشان می دهد که این بانک از محل سپرده گذاری 12،862 میلیارد ریال، اوراق بدهی 12،326 میلیارد ریال، سرمایه گذاری ها 849 میلیارد ریال و کارمزد 121،874 میلیارد ریال درآمد کسب کرده است.