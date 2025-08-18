رویکرد جدید مدیریتی در بیمه ملت با برگزاری مستمر نشست شورای معاونان و مدیران
سومین نشست شورای معاونان و مدیران شرکت بیمه ملت در دوره فعالیت هیأتمدیره جدید، با هدف بررسی دقیق عملکرد مدیریتها، تحلیل نقاط ضعف و قوت و ارائه راهکارهای عملیاتی برگزار شد.
در این نشست که با حضور محمدرضا فرهادیپور، سرپرست و نایبرئیس هیأتمدیره، محمدتقی چراغی، دبیر و عضو هیأتمدیره و معاونان و مدیران شرکت تشکیل شد، عملکرد مدیریتهای مختلف شرکت در ادامه روند جلسات اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اعضای شورا ضمن مرور گزارشهای تخصصی، به شناسایی چالشهای مورد بحث و ظرفیتهای موجود پرداخته و بر ضرورت ارائه راهکارهای اجرایی برای ارتقای شاخصهای عملکردی تأکید کردند.
این نشستها که بهصورت هفتگی و منظم برگزار میشود، بیانگر رویکرد جدید مدیریتی در بیمه ملت و تلاشی هدفمند برای تحقق برنامههای توسعهای، بهبود فرآیندها و جلب اعتماد سهامداران و بیمهگزاران است.