خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رویکرد جدید مدیریتی در بیمه ملت با برگزاری مستمر نشست‌ شورای معاونان و مدیران

رویکرد جدید مدیریتی در بیمه ملت با برگزاری مستمر نشست‌ شورای معاونان و مدیران
کد خبر : 1674962
لینک کوتاه کپی شد.

سومین نشست شورای معاونان و مدیران شرکت بیمه ملت در دوره فعالیت هیأت‌مدیره جدید، با هدف بررسی دقیق عملکرد مدیریت‌ها، تحلیل نقاط ضعف و قوت و ارائه راهکارهای عملیاتی برگزار شد.

در این نشست که با حضور محمدرضا فرهادی‌پور، سرپرست و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره، محمدتقی چراغی، دبیر و عضو هیأت‌مدیره و معاونان و مدیران شرکت تشکیل شد، عملکرد مدیریت‌های مختلف شرکت در ادامه روند جلسات اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اعضای شورا ضمن مرور گزارش‌های تخصصی، به شناسایی چالش‌های مورد بحث و ظرفیت‌های موجود پرداخته و بر ضرورت ارائه راهکارهای اجرایی برای ارتقای شاخص‌های عملکردی تأکید کردند.

این نشست‌ها که به‌صورت هفتگی و منظم برگزار می‌شود، بیانگر رویکرد جدید مدیریتی در بیمه ملت و تلاشی هدفمند برای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای، بهبود فرآیندها و جلب اعتماد سهامداران و بیمه‌گزاران است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور