بر اساس اعلام بیمه مرکزی، این شرکت در پایان تیرماه ۱۴۰۴ با فروش حدود ۴۰ همت، بیشترین فروش را طی چهار ماهه اول امسال به دست آورد و در جایگاه نخست فروش خدمات بیمه‌ای در بین تمامی شرکت‌های بیمه‌ای قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت بیمه دی در گفتگویی ضمن تبریک به تمامی کارکنان به دلیل استمرار موفقیت‌های این شرکت در چهار ماهه اول سال جاری و کسب مقام نخست افزود: هدف گذاری لازم برای ارتقاء هر چه بیشتر بیمه دی انجام شده و بر اساس این هدف گذاری فصل تازه‌ای از رقابت و توسعه در این عرصه آغاز شده است.

هادی عبداللهی اظهار داشت: دستیابی به رکوردهای تاریخی و تداوم صدرنشینی در بازار بیمه نتیجه همدلی و تلاش جمعی همه اعضای خانواده بیمه دی می‌باشد.

وی حفظ رتبه اول فروش را با توجه به تلاش سایر رقبا بسیار دشوار دانست و گفت: برای تداوم این موفقیت نیاز به تلاش بیشتر ، توجه به اهداف تعیین شده و حفظ روحیه اخلاق‌مداری کارکنان شرکت می‌باشد.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از سهم بازار فروش بیمه در اختیار این شرکت است و تلاش خواهیم کرد این سهم در پایان سال افزایش چشمگیری داشته باشد.

مدیرعامل بیمه دی افزود: حضور مؤثر همکاران در جمع‌های نخبگان، مدیران و فعالان صنعت می‌تواند مسیر توسعه راهبردی شرکت را هموارتر کند و در این مسیر توجه به خدمات پس از فروش و تکریم بیمه گزاران اولویت همیشگی شرکت است.

وی افزایش سهم بازار با تمرکز بر سودآوری پایدار، تحول دیجیتال و هوشمندسازی فرآیندهای بیمه‌گری و نظارت، ارتقاء کمی و کیفی خدمات با تاکید بر بهبود تجربه مشتریان، توسعه کمی و کیفی و بهبود تجربه فروش، افزایش کارائی و ارتقاء بهره‌وری و توسعه فرهنگ بیمه و تقویت جایگاه برند را مهمترین اهداف و چشم‌انداز این شرکت در سال جاری دانست.

وی گفت: برنامه‌ریزی برای جذب نمایندگان فعال و اثرگذار از اولویت‌های کاری شرکت بیمه دی خواهد بود و تلاش می‌کنیم از تمامی ظرفیت‌های این بخش بهره‌برداری کنیم.

مدیرعامل بیمه دی همچنین بر خدمت‌رسانی هر چه بیشتر به خانواده های معزز شهدا و ایثارگران تاکید کرد و گفت: موفقیت‌های امروز شرکت علاوه بر تلاش و برنامه‌ریزی مدیران و کارکنان شرکت از دعای خیر خانواده‌های شهدا و به برکت خدمت‌رسانی به این عزیزان است.

