مدیرعامل بیمه دی: آغاز فصل جدید صنعت بیمه با نقش آفرینی بیمه دی

نشست شورای مدیران این شرکت با حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران ستادی به صورت حضوری و استانی به صورت برخط برگزار شد. در این نشست، مدیرعامل بیمه دی ضمن تبریک و قدردانی از تلاش‌های همکاران ستاد، شعب، شبکه فروش و شرکت‌های تابعه، دستیابی به رکوردهای تاریخی و تداوم صدرنشینی در بازار بیمه را حاصل همدلی و کار جمعی همه اعضای خانواده بیمه دی دانست.

وی با اشاره به اینکه حفظ رتبه اول دشوارتر از کسب آن است، تأکید کرد: آنچه امروز شاهد آن هستیم، حاصل لطف خداوند و تلاش همه همکاران است و برای ادامه این مسیر باید بیش از پیش اخلاق‌مداری را در داخل و خارج از شرکت سرلوحه کار خود قرار دهیم. وی افزود: اکنون حدود ۲۰ درصد از سهم بازار در اختیار بیمه دی است و این سهم با استقبال مشتریان ظرفیت رشد بیشتری دارد.

مدیرعامل بیمه دی اظهار کرد: امروز فصل جدیدی در صنعت بیمه با نقش‌آفرینی بیمه دی آغاز شده و حضور مؤثر همکاران در جمع‌های نخبگان، مدیران و فعالان صنعت می‌تواند مسیر توسعه راهبردی شرکت را هموارتر کند، در این مسیر توجه به خدمات پس از فروش و تکریم بیمه گزاران اولویت همیشگی شرکت بوده و توجه به این اصل باعث شده جایگاه ویژه شرکت در صنعت را شاهدیم .

هادی عبداللهی مگاپروژه‌ها را یکی از مدل‌های نوین کسب‌وکار در صنعت بیمه دانست و تصریح کرد: از دل این پروژه‌ها باید طرح‌های خرد قابل اجرا استخراج و بر توسعه خرده‌فروشی به عنوان محور پایداری شرکت تمرکز شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم فعال‌سازی هرچه بیشتر شبکه فروش گفت: برنامه‌ریزی برای جذب نمایندگان فعال و اثرگذار از اولویت‌های کاری خواهد بود تا بتوانیم از تمامی ظرفیت‌های این بخش بهره‌برداری کنیم.

هادی عبداللهی ، مدیرعامل بیمه دی بر خدمت رسانی هر چه بیشتر به خانواده های معزز شهدا و ایثارگران تاکید کرد و گفت : موفقیت های امروز شرکت علاوه بر تلاش و برنامه ریزی مدیران و کارکنان شرکت از دعای خانواده های شهدا و به برکت خدمت رسانی به این عزیزان است و تداوم خدمت به آنها از کار ویژه های شرکت به شمار می آید و به آن افتخار می کنیم .

مدیرعامل بیمه دی همچنین از تغییراتی در ساختار سازمانی خبر داد و انتصابات جدید را در راستای حفظ دستاوردها و تداوم مسیر موفقیت شرکت عنوان کرد. بر این اساس، آقایان رضا طالبی قادیکلائی به عنوان مدیر امور شعب و شبکه فروش، هادی احمدزاده دارابی به عنوان سرپرست مدیریت استان مازندران، پرویز رضایی به عنوان سرپرست مدیریت استان هرمزگان، صادق داوری به عنوان سرپرست مدیریت استان خراسان شمالی، مرتضی حسنی به عنوان مدیر بازاریابی و فروش بیمه‌های غیرزندگی و وحیدرضا صفی‌خانی به عنوان مدیر بازاریابی و فروش بیمه‌های زندگی ، بهمن بابا زاده به عنوان سرپرست شعبه گیلان و فاطمه عباسیان به عنوان سرپرست شعبه بیمه دی در منطقه آزاد انزلی منصوب شدند.

