خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تبریک محمدرضا فرهادی‌پور، سرپرست شرکت بیمه ملت، به مناسبت روز خبرنگار

پیام تبریک محمدرضا فرهادی‌پور، سرپرست شرکت بیمه ملت، به مناسبت روز خبرنگار
کد خبر : 1671568
لینک کوتاه کپی شد.

محمدرضا فرهادی‌پور، سرپرست شرکت بیمه ملت، با صدور پیامی به مناسبت فرارسیدن هفدهم مردادماه، روز خبرنگار، ضمن تبریک این روز به اصحاب رسانه و فعالان حوزه خبر، بر اهمیت نقش خبرنگاران در ارتقای سطح آگاهی و شفافیت تأکید کرد.

 در پیام محمدرضا فرهادی‌پور به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، آمده است: خبرنگاران، وجدان بیدار جامعه اند؛ آنان با قلمی مسئولانه و نگاهی تحلیلی، پلی میان واقعیت‌های جامعه و افکار عمومی ایجاد می‌کنند. تلاش آنان، به‌ویژه در حوزه‌های تخصصی همچون صنعت بیمه، نه‌تنها به شفافیت اطلاعات کمک می‌کند، بلکه اعتمادسازی و ارتقای سطح فرهنگ را نیز تسهیل می‌کند.
 
روز خبرنگار، فرصتی مغتنم است تا از تلاش‌های صادقانه و بی‌وقفه این قشر شریف قدردانی شود؛ تلاش‌هایی که با تأثیری عمیق و ماندگار بر جامعه همراه است.
 
اینجانب ضمن تبریک این روز به تمامی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای کشور، برای همگان در مسیر حقیقت‌جویی، پیشرفت و سربلندی ایران عزیز، آرزوی توفیق دارم.
 
محمدرضا فرهادی‌پور
سرپرست شرکت بیمه ملت
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور