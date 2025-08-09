پیام تبریک محمدرضا فرهادیپور، سرپرست شرکت بیمه ملت، به مناسبت روز خبرنگار
محمدرضا فرهادیپور، سرپرست شرکت بیمه ملت، با صدور پیامی به مناسبت فرارسیدن هفدهم مردادماه، روز خبرنگار، ضمن تبریک این روز به اصحاب رسانه و فعالان حوزه خبر، بر اهمیت نقش خبرنگاران در ارتقای سطح آگاهی و شفافیت تأکید کرد.
در پیام محمدرضا فرهادیپور به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، آمده است: خبرنگاران، وجدان بیدار جامعه اند؛ آنان با قلمی مسئولانه و نگاهی تحلیلی، پلی میان واقعیتهای جامعه و افکار عمومی ایجاد میکنند. تلاش آنان، بهویژه در حوزههای تخصصی همچون صنعت بیمه، نهتنها به شفافیت اطلاعات کمک میکند، بلکه اعتمادسازی و ارتقای سطح فرهنگ را نیز تسهیل میکند.
روز خبرنگار، فرصتی مغتنم است تا از تلاشهای صادقانه و بیوقفه این قشر شریف قدردانی شود؛ تلاشهایی که با تأثیری عمیق و ماندگار بر جامعه همراه است.
اینجانب ضمن تبریک این روز به تمامی خبرنگاران و فعالان رسانهای کشور، برای همگان در مسیر حقیقتجویی، پیشرفت و سربلندی ایران عزیز، آرزوی توفیق دارم.
محمدرضا فرهادیپور
سرپرست شرکت بیمه ملت