در پیام محمدرضا فرهادی‌پور به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، آمده است: خبرنگاران، وجدان بیدار جامعه اند؛ آنان با قلمی مسئولانه و نگاهی تحلیلی، پلی میان واقعیت‌های جامعه و افکار عمومی ایجاد می‌کنند. تلاش آنان، به‌ویژه در حوزه‌های تخصصی همچون صنعت بیمه، نه‌تنها به شفافیت اطلاعات کمک می‌کند، بلکه اعتمادسازی و ارتقای سطح فرهنگ را نیز تسهیل می‌کند.

روز خبرنگار، فرصتی مغتنم است تا از تلاش‌های صادقانه و بی‌وقفه این قشر شریف قدردانی شود؛ تلاش‌هایی که با تأثیری عمیق و ماندگار بر جامعه همراه است.

اینجانب ضمن تبریک این روز به تمامی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای کشور، برای همگان در مسیر حقیقت‌جویی، پیشرفت و سربلندی ایران عزیز، آرزوی توفیق دارم.

محمدرضا فرهادی‌پور

سرپرست شرکت بیمه ملت

