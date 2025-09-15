دست امامی از برنز هم کوتاه ماند!
یونس امامی از رسیدن به مدال برنز جهان بازماند.
به گزارش ایلنا، یونس امامی، نماینده وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد ایران، در دیدار ردهبندی مسابقات قهرمانی جهان برابر تیموراز سالکازانوف، قهرمان عنواندار اسلواکی، با نتیجه ۳ بر ۱ شکست خورد.
امامی که پس از شکست در نیمهنهایی به دیدار ردهبندی راه یافته بود، برای چهارمین بار مقابل سالکازانوف قرار گرفت اما باز هم نتوانست این حریف قدرتمند را شکست دهد. با این نتیجه، نماینده کشورمان از کسب مدال برنز بازماند تا کار خود را در این رقابتها بدون مدال به پایان برساند.