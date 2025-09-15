خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دست امامی از برنز هم کوتاه ماند!

دست امامی از برنز هم کوتاه ماند!
کد خبر : 1686518
لینک کوتاه کپی شد.

یونس امامی از رسیدن به مدال برنز جهان بازماند.

به گزارش ایلنا،  یونس امامی، نماینده وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد ایران، در دیدار رده‌بندی مسابقات قهرمانی جهان برابر تیموراز سالکازانوف، قهرمان عنوان‌دار اسلواکی، با نتیجه ۳ بر ۱ شکست خورد.

امامی که پس از شکست در نیمه‌نهایی به دیدار رده‌بندی راه یافته بود، برای چهارمین بار مقابل سالکازانوف قرار گرفت اما باز هم نتوانست این حریف قدرتمند را شکست دهد. با این نتیجه، نماینده کشورمان از کسب مدال برنز بازماند تا کار خود را در این رقابت‌ها بدون مدال به پایان برساند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی