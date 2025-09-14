کشتی قهرمانی جهان | تاج طلایی سنگین وزن باز هم روی سر زارع
امیرحسین زارع به مقام طلا کشتی آزاد قهرمانی ۲۰۲۵ جهان دست پیدا کرد.
به گزارش ایلنا، بعد از دو نشان نقره و برنزی که احمد جوان و کامران قاسمپور در دو وزن ۶۱ و ۸۶ کیلوگرم به دست آوردند، امیرحسین زارع فینال وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی ۲۰۲۵ جهان را مقابل مشویلدشویلی برگزار کرد.
زارع که پیش از این دو بار در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ قهرمان جهان شده بود، امتیاز اول این مسابقه را گرفت. دارنده دو نشان نقره و برنز المپیکهای ۲۰۲۴ پاریس و ۲۰۲۰ توکیو با خاک کردن حریف و بارانداز به امتیاز پنجم رسید.
او که از سال ۲۰۲۰ در عضویت تیم ملی آزاد ایران بوده و در همه سالها موفق به کسب مدال شده است، در وقت دوم کشتی را اداره کرده و درنهایت با همین نتیجه ۵-صفر مشویلدشویلی را برد و قهرمان جهان شد.
کشتیگیر آملی نشان برنز سال ۲۰۲۲ جهان را نیز در کارنامه دارد که با این طلا، به مدال ششم خود رسید.
به این ترتیب کار تیم ملی آزاد ایران در ۴ وزن اول رقابتها با یک طلا، یک نقره و یک برنز تمام شد، درحالیکه امیرمحمد یزدانی با شکست مقابل کنان هیبتوف آذربایجانی، بدون امتیاز به کار خود در این جهانی خاتمه داد.
فینال ۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع (ایران) - گئورگی مشویلدشویلی (آذربایجان)
ردهبندی: ماگومد شریپوف (بحرین) ۵ برنده با ضربه فنی – جنوان اسمیت (پورتوریکو) صفر
ردهبندی: روبرت باران (لهستان) ۵ – باجکایف (مجارستان) صفر