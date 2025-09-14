کشتی قهرمانی جهان | برنز به گردن کامران آویخته شد

به گزارش ایلنا، کامران قاسم‌پور که روز گذشته در نیمه‌نهایی ۸۶ کیلوگرم مغلوب زاهید والنسیای آمریکایی شده بود، با شکست ۱۰-صفر حریف هندی به مدال برنز این وزن جهان رسید.

او که دو نشان طلای ۹۲ کیلوگرم جهان را در اختیار داشت، سومین مدال جهانی‌اش را در وزنی گرفت که قبلا تجربه حضور در مسابقات جهانی بزرگسالانش را نداشت.

کامران قاسم‌پور روز گذشته بعد از برد ۱۰ صفر حریفانش از قرقیزستان و مغولستان، ابراگیم کادی‌یف روس را برد اما در نیمه نهایی مغلوب حریف آمریکایی شد.

انتهای پیام/