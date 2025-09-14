به گزارش ایلنا، بعد از برگزاری کشتی‌های نیمه‌نهایی ۴ وزن دوم که دو رده‌بندی و یک شانس مجدد برای کشتی‌گیران ایران به همراه داشت، مبارزه‌های رده‎‌بندی و فینال ۴ وزن اول کشتی آزاد قهرمانی ۲۰۲۵ جهان آغاز شد.

احمد جوان که روز گذشته ۱۳ - ۲ جاشوا کرامر از اکوادور، ۵ -۲ نورالدین نوروزاف از آذربایجان، ۸ - ۴ کمیل کریموف از اوکراین و ۳ - ۲ کوم هیوک کیم از کره شمالی برده بود، امشب برای کسب اولین مدال جهانی‌اش در اولین حضور در این رقابت‎‌ها مقابل زائور اوگویف قهرمان جهان و المپیک در وزن ۵۷ کیلوگرم از روسیه قرار گرفت که همانطور که پیش‌بینی می‌شد این اوگویف بود که کشتی را در دست داشت و درنهایت هم ۱۱-۲ به پیروزی رسید تا اولین مدال جهانی جوان، نقره باشد.

او نزدیک به دو دهه بعد از مدال برنز جهانی مجید خدایی، بار دیگر خراسان را صاحب مدال جهانی کشتی کرد.

دیدار رده‌بندی بین نمایندگان آمریکا و قزاقستان بسیار نزدیک و هیجان‌انگیز برگزار شد، جایی که پدیده بسیار جوان آمریکایی‌ها در مبارزه‌ای پرافت و خیز از حریف پیش بود، اما یسنگلدی تلاش زیادی برای جبران کرد و از حریف هم پیش افتاد. درحالیکه کشتی ۹-۸ به سود او دنبال می‌شد در ۳ ثانیه مانده به پایان، داوران یک اخطار پوئن به جک فارست دادند تا نتیجه ۹-۹ شده و باتوجه به داشتن فن ۴ امتیازی، کشتی‌گیر آمریکایی به برنز برسد، اما این پایان کار نبود و قزاق‌ها درخواست چلنج دادند و به این شکل امتیاز از آمریکایی گرفته شد و نتیجه باز هم ۹-۸ به سود یسنگلدی شد. این بار فارست درخواست چلنج داد که البته نتیجه تغییر نکرد و یک امتیاز دیگر به قزاقستان اضافه شد تا پدیده بسیار جوان آمریکایی‌ها بدون مدال و با عنوان پنجمی به کار خود خاتمه دهد.

شکست فارست البته به لحاظ تیمی به سود ایران خواهد بود، درشرایطی که امتیاز روس‌ها در جدول محاسبه نخواهد شد.

فینال ۶۱ کیلوگرم: زائور اوگویف (روسیه) ۱۱ - احمد جوان (ایران) ۲

رده‌بندی: جک فارست (آمریکا) ۸ – اصیلجان یِسنگلدی (قزاقستان) ۱۰

رده‌بندی: کوم هیوک کیم (کره شمالی) صفر- نورالدین نوروزاف (آذربایجان) ۶

