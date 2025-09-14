نخودی از نیمهنهایی بازماند | خداحافظی شوکه کننده با طلا
محمد نخودی در نیمهنهایی جهان شکست خورد و برای برنز تلاش میکند.
در ادامه مسابقات جهانی کشتی آزاد، محمد نخودی کشتیگیر وزن ۷۹ کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی به مصاف جورجیوس کوگیومتسیدیس حریف یونانی رفت و این دیدار با نتیجه ۸ بر ۳ به سود کشتیگیر یونانی به پایان رسید. بدین ترتیب نخودی برای کسب مدال برنز باید در ردهبندی تلاش کند.
پیش از این، نخودی در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۲ بر یک حریف اوکراینی خود، میخایلوف، را شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت.
کشتیگیر ایرانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۴ بر صفر میشل لابرویلا از پورتوریکو را از پیش رو برداشت. در گروه نخودی، ماگومت اولویف از تاجیکستان و اسخربک گولایف از اسلواکی نیز حضور دارند.