خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نخودی از نیمه‌نهایی بازماند | خداحافظی شوکه کننده با طلا

نخودی از نیمه‌نهایی بازماند | خداحافظی شوکه کننده با طلا
کد خبر : 1685930
لینک کوتاه کپی شد.

محمد نخودی در نیمه‌نهایی جهان شکست خورد و برای برنز تلاش می‌کند.

در ادامه مسابقات جهانی کشتی آزاد، محمد نخودی کشتی‌گیر وزن ۷۹ کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی به مصاف جورجیوس کوگیومتسیدیس حریف یونانی رفت و این دیدار با نتیجه ۸ بر ۳ به سود کشتی‌گیر یونانی به پایان رسید. بدین ترتیب نخودی برای کسب مدال برنز باید در رده‌بندی تلاش کند.

پیش از این، نخودی در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۲ بر یک حریف اوکراینی خود، میخایلوف، را شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت.

کشتی‌گیر ایرانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۴ بر صفر میشل لابرویلا از پورتوریکو را از پیش رو برداشت. در گروه نخودی، ماگومت اولویف از تاجیکستان و اسخربک گولایف از اسلواکی نیز حضور دارند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی