شکایتهای توسعه نیشکر از رسانهها با دستور مدیرعامل لغو شد
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، به مناسبت ولادت باسعادت یگانه مولود کعبه، امیرالمؤمنین علیبنابیطالب(علیهالسلام)، ضمن تبریک این میلاد فرخنده، دستور داد تمامی شکایتهای قضایی این شرکت از رسانهها در سالها و ماههای اخیر پس گرفته شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، دکتر مقداد محمودی با بیان اینکه سیره و منش امام علی(علیهالسلام) بر مدار عدالت، مدارا، حقطلبی و اخلاق است، گفت: بر ماست که با تأسی به روش و منش آن بزرگمرد تاریخ، در مسیر توسعه و شکوفایی ایران اسلامی بیش از پیش مجاهدت کنیم و این مسیر، جز با گفتوگو، تعامل و پذیرش نقدهای منصفانه هموار نخواهد شد.
وی افزود: به یُمن میلاد این گوهر تابناک الهی و در راستای رویکرد تعاملی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با اصحاب رسانه، تصمیم گرفته شد تمامی شکایتهای قضایی این شرکت از رسانهها، که در سالها و ماههای اخیر مطرح شده بود، پس گرفته شود.
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با تأکید بر جایگاه رسانهها در جامعه اظهار داشت: نقش خبرنگاران، بهویژه در شرایطی که کشور در میانه تحریمهای اقتصادی قرار دارد، نقشی بیبدیل و اثرگذار است. اطلاعرسانی مسئولانه رسانهها میتواند به تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای کارآمدی بخشهای مختلف از جمله صنعت نیشکر کمک کند.
محمودی با قدردانی از همراهی رسانهها با صنعت نیشکر تصریح کرد: رسانهها و خبرنگاران، همکار، یار و یاور این صنعت در مسیر تحقق اهدافی هستند که همانا آبادانی ایران عزیز و شکوفایی خوزستان است. ما قدردان این همراهی هستیم و اگر نقدی نیز مطرح میشود، اطمینان داریم از سر دلسوزی و برای اعتلای این صنعت راهبردی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در تعامل با رسانهها، اصل شفافیت، پاسخگویی و گفتوگوی سازنده را سرلوحه کار خود قرار داده و معتقد است تعامل مستمر با خبرنگاران و اصحاب رسانه، زمینهساز اصلاح، پیشرفت و اعتماد خواهد بود.