پدران نیشکری، ستونهای استوار خانواده و پیشگامان جبهه تولید
پیام تبریک مدیرعامل توسعه نیشکر به مناسبت ولادت حضرت امام علی (علیهالسلام) و روز پدر؛
امروز، معطّر به شمیم ولادت باسعادت یگانه مولود کعبه، امیرالمؤمنین علیبنابیطالب(علیهالسلام)، روز تجلی والاترین مظهر عدالت و سرچشمه زلال انسانیت است؛ امام همامی که نام نامیاش همواره مایه امید و نوید رهروان و محبانش بوده و هست و بر ماست که با تأسی به سیره و منش آن بزرگمرد تاریخ، در مسیر توسعه و شکوفایی ایران اسلامی بیش از پیش مجاهدت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم
علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را
که به ما سوا فکندی همه سایهی هما را
به گزارش ایلنا : امروز، معطّر به شمیم ولادت باسعادت یگانه مولود کعبه، امیرالمؤمنین علیبنابیطالب(علیهالسلام)، روز تجلی والاترین مظهر عدالت و سرچشمه زلال انسانیت است؛ امام همامی که نام نامیاش همواره مایه امید و نوید رهروان و محبانش بوده و هست و بر ماست که با تأسی به سیره و منش آن بزرگمرد تاریخ، در مسیر توسعه و شکوفایی ایران اسلامی بیش از پیش مجاهدت کنیم.
به یُمن میلاد این گوهر تابناک الهی، این روز فرخنده با نام پدر پیوند خورده و مقام شامخ پدران، به برکت وجود این اسوه مهربانی، ایمان و عدالت، گرامی داشته میشود.
بر خود لازم میدانم ضمن قدردانی از همراهی و همدلی تلاشگران سنگر تولید در پیشبرد اهداف شرکت، این مناسبت مبارک را به همه پدران فداکار این مرز و بوم، بهویژه مردان سختکوش و بیادعای صنعت بزرگ نیشکر که چون سایهبانی امن، مایه آرامش خانواده و وطناند و با عرق جبین و دستان پینهبسته خویش، مسیر خودکفایی کشور را هموار ساختهاند، صمیمانه تبریک عرض نموده و توفیق، صحت و سلامتی و روزگاری سرشار از برکت و سربلندی را برای آنان از درگاه خداوند متعال مسئلت نمایم.
مقداد محمودی
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی