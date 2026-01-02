بسم الله الرحمن الرحیم

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

که به ما سوا فکندی همه سایه‌ی هما را

به گزارش ایلنا : امروز، معطّر به شمیم ولادت باسعادت یگانه مولود کعبه، امیرالمؤمنین علی‌بن‌ابی‌طالب(علیه‌السلام)، روز تجلی والاترین مظهر عدالت و سرچشمه زلال انسانیت است؛ امام همامی که نام نامی‌اش همواره مایه امید و نوید رهروان و محبانش بوده و هست و بر ماست که با تأسی به سیره و منش آن بزرگ‌مرد تاریخ، در مسیر توسعه و شکوفایی ایران اسلامی بیش از پیش مجاهدت کنیم.

به یُمن میلاد این گوهر تابناک الهی، این روز فرخنده با نام پدر پیوند خورده و مقام شامخ پدران، به برکت وجود این اسوه مهربانی، ایمان و عدالت، گرامی داشته می‌شود.

بر خود لازم می‌دانم ضمن قدردانی از همراهی و همدلی تلاشگران سنگر تولید در پیشبرد اهداف شرکت، این مناسبت مبارک را به همه پدران فداکار این مرز و بوم، به‌ویژه مردان سختکوش و بی‌ادعای صنعت بزرگ نیشکر که چون سایه‌بانی امن، مایه آرامش خانواده و وطن‌اند و با عرق جبین و دستان پینه‌بسته خویش، مسیر خودکفایی کشور را هموار ساخته‌اند، صمیمانه تبریک عرض نموده و توفیق، صحت و سلامتی و روزگاری سرشار از برکت و سربلندی را برای آنان از درگاه خداوند متعال مسئلت نمایم.

مقداد محمودی

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

