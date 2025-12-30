به گزارش ایلنا، مقداد محمودی مدیرعامل توسعه نیشکر و صنایع جانبی ضمن تسلیت درگذشت آیت‌اله شفیعی و تدام راه این عالم بزرگ گفت: همواره تلاش می‌کنیم ادامه‌دهنده راه علما و خدمت‌گزاران در صنعت خوزستان باشیم.

مقداد محمودی روز سه شنبه در مراسم تشییع پیکر آیت‌اله سیدعلی شفیعی با تسلیت این ضایعه، حضور عوامل این شرکت را ادای دینی به مقام والای روحانیت و علما دانست.

وی بیان کرد: درگذشت این عالم بزرگوار را به مردم شریف ایران به ویژه مردم با غیرت و وفادار خوزستان تسلیت عرض می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی افزود: ما در تمام سطوح شرکت توسعه نیشکر، ادامه‌دهنده راه این علما و زحمات‌شان برای مردم و راهی که از ابتدای انقلاب شروع شده و در فضای کشور گسترش یافته، هستیم.

محمودی خاطرنشان کرد: هدف دیگر از حضورمان در این مراسم، تقدیر و تجلیل از مقام شامخ این روحانی برجسته و بزرگ خوزستان است.

