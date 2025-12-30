خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادامه‌دهنده راه علما و خدمت‌گزاران در صنعت خوزستان هستیم

ادامه‌دهنده راه علما و خدمت‌گزاران در صنعت خوزستان هستیم
کد خبر : 1735335
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل توسعه نیشکر و صنایع جانبی ضمن تسلیت درگذشت آیت‌اله شفیعی و تدام راه این عالم بزرگ گفت: همواره تلاش می‌کنیم ادامه‌دهنده راه علما و خدمت‌گزاران در صنعت خوزستان باشیم.

به گزارش ایلنا، مقداد محمودی مدیرعامل توسعه نیشکر و صنایع جانبی ضمن تسلیت درگذشت آیت‌اله شفیعی و تدام راه این عالم بزرگ گفت: همواره تلاش می‌کنیم ادامه‌دهنده راه علما و خدمت‌گزاران در صنعت خوزستان باشیم.

مقداد محمودی روز سه شنبه در مراسم تشییع پیکر آیت‌اله سیدعلی شفیعی با تسلیت این ضایعه، حضور عوامل این شرکت را ادای دینی به مقام والای روحانیت و علما دانست.

وی بیان کرد: درگذشت این عالم بزرگوار را به مردم شریف ایران به ویژه مردم با غیرت و وفادار خوزستان تسلیت عرض می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی افزود: ما در تمام سطوح شرکت توسعه نیشکر، ادامه‌دهنده راه این علما و زحمات‌شان برای مردم و راهی که از ابتدای انقلاب شروع شده و در فضای کشور گسترش یافته، هستیم.

محمودی خاطرنشان کرد: هدف دیگر از حضورمان در این مراسم، تقدیر و تجلیل از مقام شامخ این روحانی برجسته و بزرگ خوزستان است.

 

انتهای پیام/
خبرنگار : فاطمه قنبری
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی