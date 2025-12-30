خبرگزاری کار ایران
حضور پرشور خانواده بزرگ نیشکر در مراسم تشییع آیت‌الله شفیعی

جمعیت گسترده‌ای از کارگران، کارکنان و خانواده بزرگ صنعت نیشکر به همراه دکتر مقداد محمودی، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر آیت‌الله سید علی شفیعی، نماینده فقید مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، حضور یافتند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مراسم تشییع پیکر مطهر آیت‌الله شفیعی صبح سه‌شنبه ۹ دی‌ماه از مسجد آیت‌الله شفیعی آغاز و با حضور پرشور مردم، علما، روحانیون و مسئولان استانی به سمت حرم مطهر علی بن مهزیار اهوازی برگزار شد.
 
 مرحوم آیت‌الله شفیعی علاوه‌بر نقش مؤثر در عرصه‌های علمی و دینی، از یاران امام (ره) و انقلاب اسلامی به شمار می‌رفت. در پی درگذشت ایشان، پیام‌های تسلیت از سوی مقامات کشوری، استانی و شخصیت‌های حوزوی منتشر و سه روز عزای عمومی در استان خوزستان اعلام شد.

 حاضران در مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این استاد اخلاق و فقیه مجاهد، با نثار فاتحه، یاد خدمات ارزنده او را گرامی داشتند. مراسم بزرگداشت و خاکسپاری پیکر این عالم ربانی پس از تشییع در حرم مطهر برگزار شد.

 

 

