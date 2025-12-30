چرا نیروی انسانی در توسعه نیشکر، راهبرد نخست رونق تولید است؟
محمودی: تولید پایدار بدون توجه به نیروی انسانی ممکن نیست
چرا مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در بازدیدهای میدانی خود بهصورت مستمر بر نقش نیروی انسانی بهعنوان پیشران تولید تأکید میکند؟ پاسخ این پرسش را باید در راهبرد کلان این مجموعه صنعتی جستوجو کرد؛ راهبردی که «سرمایه انسانی» را نه یک مؤلفه جانبی، بلکه ستون فقرات تولید پایدار و ضامن رونق اقتصادی میداند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مقداد محمودی، مدیرعامل این شرکت، پس از تأکیدهای مکرر در دو بازدید اخیر خود از کشت و صنعتهای نیشکر حکیم فارابی و امیرکبیر بر اهمیت نیروی انسانی نیشکر و ضرورت توجه جدی به رفاه و معیشت کارکنان، اینبار در سومین بازدید میدانی از کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی، بار دیگر بر این اصل بنیادین در صنعت نیشکر صحه گذاشت.
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در جریان بازدید از مزارع و خطوط تولید شرکت کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی، در جمع مدیران و کارکنان این مجموعه، سرمایه انسانی را «قلب تپنده و مرکز تمامی راهبُردهای توسعهای شرکت» توصیف کرد.
محمودی با ابراز افتخار از حضور در میان خانواده بزرگ توسعه نیشکر و صنایع جانبی اعلام کرد: این صنعت بر پایه دانش متخصصان و پشتکار کارکنان بنا شده و نقشه راه آینده آن، بر حمایت قاطع از نیروی انسانی استوار است.
وی با تبیین راهبردهای کلان مجموعه تصریح کرد: راهبرد ما بر سه رکن همدلی، انسجام و افزایش تولید استوار است؛ رویکردی که تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی و پایداری در اقتصاد ملی را تضمین میکند.
مدیرعامل توسعه نیشکر، بهکارگیری رویکرد علمی و تصمیمگیریهای راهبردی بر مبنای تخصص، تجربه و شایستگیهای نیروی انسانی، صیانت از کرامت نیروی کار، رعایت عدالت، ارتقای ایمنی و توجه ویژه به رفاه و معیشت کارکنان را در صدر اولویتهای مدیریتی این مجموعه برشمرد.
وی در پایان این بازدید، با تأکید بر تعهد و تلاش خود برای تبدیل صنعت نیشکر به الگویی موفق از تولید پایدار در کشور خاطرنشان کرد: باتکیهبر اراده جمعی، انسجام سازمانی و با تدوین برنامهای دقیق و عملیاتی، آیندهای روشن برای این صنعت ترسیم خواهیم کرد؛ مسیری که با اهتزاز پرچم پرافتخار توسعه نیشکر و صنایع جانبی بر بلندی اقتصاد ایران، افقی نوین از پیشرفت و شتابی دوچندان در تولید ملی رقم خواهد زد.