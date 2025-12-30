محمودی: تولید پایدار بدون توجه به نیروی انسانی ممکن نیست

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مقداد محمودی، مدیرعامل این شرکت، پس از تأکیدهای مکرر در دو بازدید اخیر خود از کشت و صنعت‌های نیشکر حکیم فارابی و امیرکبیر بر اهمیت نیروی انسانی نیشکر و ضرورت توجه جدی به رفاه و معیشت کارکنان، این‌بار در سومین بازدید میدانی از کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی، بار دیگر بر این اصل بنیادین در صنعت نیشکر صحه گذاشت.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در جریان بازدید از مزارع و خطوط تولید شرکت کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی، در جمع مدیران و کارکنان این مجموعه، سرمایه انسانی را «قلب تپنده و مرکز تمامی راهبُردهای توسعه‌ای شرکت» توصیف کرد.

محمودی با ابراز افتخار از حضور در میان خانواده بزرگ توسعه نیشکر و صنایع جانبی اعلام کرد: این صنعت بر پایه دانش متخصصان و پشتکار کارکنان بنا شده و نقشه راه آینده آن، بر حمایت قاطع از نیروی انسانی استوار است.

وی با تبیین راهبردهای کلان مجموعه تصریح کرد: راهبرد ما بر سه رکن همدلی، انسجام و افزایش تولید استوار است؛ رویکردی که تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی و پایداری در اقتصاد ملی را تضمین می‌کند.

مدیرعامل توسعه نیشکر، به‌کارگیری رویکرد علمی و تصمیم‌گیری‌های راهبردی بر مبنای تخصص، تجربه و شایستگی‌های نیروی انسانی، صیانت از کرامت نیروی کار، رعایت عدالت، ارتقای ایمنی و توجه ویژه به رفاه و معیشت کارکنان را در صدر اولویت‌های مدیریتی این مجموعه برشمرد.

وی در پایان این بازدید، با تأکید بر تعهد و تلاش خود برای تبدیل صنعت نیشکر به الگویی موفق از تولید پایدار در کشور خاطرنشان کرد: باتکیه‌بر اراده جمعی، انسجام سازمانی و با تدوین برنامه‌ای دقیق و عملیاتی، آینده‌ای روشن برای این صنعت ترسیم خواهیم کرد؛ مسیری که با اهتزاز پرچم پرافتخار توسعه نیشکر و صنایع جانبی بر بلندی اقتصاد ایران، افقی نوین از پیشرفت و شتابی دوچندان در تولید ملی رقم خواهد زد.

