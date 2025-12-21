جشن همدلی و پیوند مهربانی
شیرینیِ باهمبودن و روشنای لبخندها در بلندترین شب سال، فرصتی مغتنم برای یادآوری ارزش والای همدلی، صبوری و پیوندهای انسانی است؛ همان سرمایهای که خانواده بزرگ نیشکر را در مسیر تولید، بالندگی و خدمت استوار نگاه داشته است.
فرارسیدن شب یلدا، این رسم کهن را صمیمانه به همه همکاران گرانقدر و خانوادههای محترمشان تبریک میگویم و از درگاه خداوند متعال، سلامتی، آرامش و توفیق روزافزون برای شما عزیزان مسئلت دارم.
بهپاس همراهیهای صادقانه و کوششهای بیوقفهتان و به میمنت این آیینِ همدلی و مهربانی، هدیهای هرچند کوچک اما برخاسته از مهر، بهرسم قدردانی تقدیم حضور ارزشمندتان میشود.
کامتان همواره شیرین و دلتان پرمهر.
مقداد محمودی
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی