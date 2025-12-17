خبرگزاری کار ایران
پرتوان‌تر از گذشته در مسیر شکوفایی نیشکر گام برمی‌داریم

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با قدردانی از اقدامات و پیگیری‌های دکتر عبدعلی ناصری در دوران مدیریت این مجموعه، بر تداوم سیاست‌های کلان و حرکت مبتنی بر عمل‌گرایی در دوره جدید تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، دکتر مقداد محمودی با اشاره به نقش‌آفرینی مؤثر دکتر ناصری در سال‌های اخیر اظهار داشت: در دوران تصدی مدیریت شرکت توسعه نیشکر، سیاست‌گذاری‌های مطلوب و راهبردی از سوی دکتر ناصری انجام شد که آثار آن در بخش‌های مختلف صنعت نیشکر مشهود است و این سیاست‌ها با قوت در دوره جدید نیز ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه خود را عضوی از خانواده بزرگ نیشکر می‌داند، افزود: طی سه سال گذشته که به‌عنوان عضو موظف هیئت‌مدیره در این شرکت حضور داشته‌ام، بخش عمده‌ای از وقتم در خوزستان سپری شده و از نزدیک در جریان مسائل، چالش‌ها و ظرفیت‌های صنعت نیشکر قرار داشته‌ام.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خطاب به مدیران و معاونان این مجموعه تصریح کرد: به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های انسانی موجود در صنعت نیشکر کاملاً واقفم و باور دارم با اتکا به تخصص، تجربه و همدلی مدیران و کارکنان، می‌توانیم پرتوان‌تر از گذشته در مسیر شکوفایی این صنعت راهبردی گام برداریم.

دکتر محمودی با اشاره به شرایط دشوار ناشی از خشکسالی و محدودیت‌های اقلیمی تأکید کرد: با توکل بر خداوند متعال، هم‌افزایی و رویکرد عملیاتی، تلاش خواهیم کرد از این شرایط سخت عبور کنیم.

 

