مسیر توسعه و بهره‌وری صنعت نیشکر تداوم یابد

مسیر توسعه و بهره‌وری صنعت نیشکر تداوم یابد
رئیس هیئت‌مدیره شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، نیروی انسانی متخصص را مهم‌ترین دارایی این مجموعه صنعتی دانست و تأکید کرد: حضور کارشناسان توانمند، متعهد و دلسوز، مسیر فعالیت در این شرکت را هموار کرده و نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشرفت و پایداری آن داشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، دکتر حامد عین‌افشار در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با بیان این مطلب اظهار داشت: کار در این مجموعه از یک‌سو آسان است، چرا که پشتوانه‌ای ارزشمند از نیروهای متخصص، مسئولیت‌پذیر و پرتلاش دارد که با دانش و تجربه خود شرکت را به سمت رشد و تعالی هدایت می‌کنند.

وی افزود: از سوی دیگر، فعالیت در صنعت نیشکر دشوار و پرچالش است؛ چرا که این صنعت به مرحله‌ای از بالندگی و بلوغ رسیده و همین امر، سطح انتظارات و مطالبات را افزایش داده است. پاسخ‌گویی به این انتظارات نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و نگاه آینده‌نگرانه است.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از خرد جمعی برای تداوم مسیر توسعه گفت: پیشرفت پایدار این مجموعه در گرو هم‌افزایی، تعامل و همکاری همه ارکان و اعضای خانواده بزرگ نیشکر است. امیدواریم در سال‌های پیش‌رو باتکیه‌بر خرد جمعی و مشارکت مؤثر مدیران، کارشناسان و کارگران، از چالش‌ها و بحران‌ها عبور کرده و شاهد شکوفایی هرچه بیشتر این صنعت راهبردی باشیم.

دکتر عین‌افشار در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی مسئولانه، آینده‌نگرانه و اثرگذار دکتر عبدعلی ناصری در پیشبرد اهداف راهبردی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، تلاش‌ها و دستاوردهای وی را شایسته تقدیر دانست.

وی همچنین برای دکتر مقداد محمودی در مسئولیت جدید مدیرعاملی این شرکت آرزوی موفقیت کرد و بر ضرورت تداوم مسیر توسعه، ارتقای بهره‌وری، انسجام مدیریتی و تقویت هم‌افزایی در سطوح مختلف سازمان تأکید کرد؛ مسیری که به گفته او، می‌تواند جایگاه صنعت نیشکر را در اقتصاد منطقه‌ای و ملی بیش‌ازپیش تثبیت کند.

 

