نیروی انسانی، سرمایه راهبردی توسعه نیشکر است/ نیشکر الگویی موفق از تولید و سوددهی در کشور است

نیروی انسانی، سرمایه راهبردی توسعه نیشکر است/ نیشکر الگویی موفق از تولید و سوددهی در کشور است
مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی را نمونه‌ای موفق از تولید پایدار و سوددهی دانست و گفت: تحقق تولید و سودآوری در چنین فضایی کار ساده‌ای نیست، اما توسعه نیشکر توانست با اتکا به برنامه‌ریزی، ساختار منسجم و همت نیروی انسانی، این مسیر دشوار را با موفقیت طی کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، دکتر جواد وکیلی در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با بیان اینکه طی پنج سال گذشته اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی مواجه بوده است، اظهار کرد: در همین شرایط، تأکید مکرر مقام معظم رهبری بر «تولید» در قالب شعار سال، نشان‌دهنده اهمیت راهبردی این حوزه برای اقتصاد ملی است، چرا که تولید مستقیماً با معیشت مردم و پایداری اقتصاد کشور گره خورده است.

وی با اشاره به عملکرد توسعه نیشکر افزود: این شرکت در سال‌های اخیر روندی روبه‌رشد و نموداری مثبت را تجربه کرده و امروز به یک بنگاه بالغ، تاب‌آور و نظام‌مند تبدیل شده است که بر اساس ساختارها و سیستم‌های منسجم فعالیت می‌کند.

مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات، نیروی انسانی را سرمایه اصلی و ذخیره راهبردی شرکت توسعه نیشکر دانست و تصریح کرد: مدیران، کارشناسان و کارگران این مجموعه مایه افتخار هستند و موفقیت‌های به‌دست‌آمده مرهون تلاش، غیرت و همت تک‌تک آنان است. ازاین‌رو قدردان زحمات همه همکاران در این مجموعه بزرگ هستم.

وکیلی در ادامه با قدردانی از خدمات دکتر عبدعلی ناصری در دوران مدیریت شرکت توسعه نیشکر گفت: دکتر ناصری از سرمایه‌های ارزشمند استان خوزستان است و باید از تجربه و دانش ایشان در مسیر توسعه این صنعت راهبردی بهره برد. ثبت رکورد بزرگ‌ترین عرضه تاریخی در بورس و همچنین رکورد تولید شکر، از جمله دستاوردهای مهم دوران مدیریت ایشان به شمار می‌رود.

وی همچنین با اشاره به معرفی دکتر مقداد محمودی به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، خاطرنشان کرد: دکتر محمودی از نیروهای متخصص و آشنا به بدنه نیشکر هستند که سابقه سه سال عضویت موظف هیئت‌مدیره این شرکت را در کارنامه دارند و اشراف کاملی به مسائل و چالش‌های این صنعت دارند. تحصیلات ایشان نیز در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد و کشاورزی است که می‌تواند پشتوانه‌ای مؤثر برای مدیریت شرکت باشد.

مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات در پایان ابراز امیدواری کرد: با همدلی مدیران و کارکنان، مسیر پرافتخار توسعه نیشکر تداوم یابد و این صنعت بیش‌ازپیش به‌عنوان نماد تولید، اشتغال و افتخارآفرینی اقتصادی در منطقه و کشور بدرخشد.

 

