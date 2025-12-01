سومین جایزه ادبی شکرستان برندگان خود را شناخت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی نیشکر و صنایع جانبی :آیین اختتامیه سومین جشنواره ادبی شکرستان در حالی برگزار شد که دکتر عبدالجبار کاکایی، شاعر و نویسنده برجسته کشور و عبدالرضا فیاضی بازیگر میهمان ویژه این مراسم بود.

در این دوره از جشنواره، بیش از 1250 اثر در بخش‌های شعر، داستان کوتاه و ادبیات کودک و نوجوان به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی از سراسر کشور ارسال شد. استان‌های خوزستان، تهران، خراسان رضوی، بوشهر، لرستان، چهارمحال و بختیاری و فراس بیشترین آثار ارسالی را داشتند.

این جشنواره به همت شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان برگزار شد.

مصطفی رحمان دوست، بهمن ساکی، علی آبان و طیبه شامانی از اساتید برجسته کشوری بخش شعر را داوری کردند و ابوتراب خسروی، جعفر توزنده جانی، فرهاد حسن‌زاده و غلامرضا رضایی داوری بخش داستان کوتاه را برعهده داشتند.

معرفی برگزیدگان جشنواره ادبی شکرستان

طبق اعلام هیئت داوران، در بخش شعر کودک و نوجوان سمیه تورجی از شیراز به رتبه اول دست یافت و رتبه دوم به مرضیه رشیدی رسید. حمیده سیوانی و عاطفه بیات نیز حائز رتبه سوم به صورت مشترک شدند. خاتون حسنی، زهرا شفیعی، مریم زرنشان و اکرم السادات هاشمی پور نیز به عنوان شایستگان تقدیر معرفی شدند. در این بخش از اهورا حسنی به عنوان کم سن‌ترین شرکت‌کننده تقدیر شد.

در بخش داستان کوتاه کودک و نوجوان نیز با اعلام هیئت داوران، آمنه جهان دوست از خراسان رضوی، اعظم السادات سیادت از تهران و سارا شجاعی از خوزستان به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند و فرحناز شکرالهی و رها هارونی نیز شایسته تقدیر شناخته شدند.

در بخش داستان کوتاه بزرگسال نیز عاطفه خضیری، پوران نوروزی و مهرشاد محمدی از خوزستان در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند. در این بخش از زینب جلیلیان، سارا محمدی و نرگس محمدی به عنوان شایستگان تقدیر، قدردانی شد.

سید مجتبی قلی پور از مازندران در بخش شعر بزرگسال رتبه اول را کسب کرد و زیبا خدابخشی از کهگیلویه و بویراحمد و معصومه سادات شاکری از نیشابور به صورت مشترک حائز رتبه دوم شدند. مرتضی بادپروا و محدثه الماسی از حوزستان نیز در جایگاه سوم قرار گرفتند. در این بخش از وحید طلعت از استان آذربایجان شرقی، فاطمه بیرانوند از تهران و فریبا کاظمی از کرمان به عنوان شایستگان تقدیر شناخته شدند.

دمی با مولانا در شکرستان ادبی

برگزاری کارگاه‌های شعر و داستان‌نویسی شکرستان با دکتر اکرامی‌فر و رضا فیاضی از برنامه‌های جنبی سومین جشنواره شکرستان ادبی بود. در این جشنواره دکتر عبدالجبار کاکایی در رویداد «دمی با مولانا» درباره اندیشه و سخن مولوی ،شاعر و چهره بی‌نظیر ادبیات ایران و جهان، سخنرانی کرد و اشعاری از این شاعر را خواند.

انتهای پیام/