نیشکر از نگاه کودکان؛ رقابت رنگها در شکرستان۵
در روز سوم جشنوارۀ شکرستان، غرفه نقاشی کودکان به یکی از شلوغترین و پرهیجانترین بخشهای محوطه تبدیل شد؛ جایی که دهها کودک با مدادرنگی و کاغذ، برداشت خود از نیشکر، جشنواره و روستاهای پیرامونی را به تصویر کشیدند و رقابتی پرنشاط میانشان شکل گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در گوشۀ محوطه جشنواره شکرستان۵، غرفهای کوچک و پرهیاهو توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب میکرد. کودکان دستانشان را رنگی کرده بودند، روی صندلیهای کوچک نشسته و با چهرههایی پر از تمرکز، مشغول کشیدن هرآنچه از نیشکر در ذهن داشتند بودند؛ از خوشههای سبز نیشکر و تراکتورهای برداشت گرفته تا تصویر مزارع وسیع و حتی جشنوارهای شاد که خود در آن حضور داشتند.
برخلاف بسیاری از بخشهای رسمی جشنواره، اینجا همهچیز کودکانه، آزاد و بیپیرایه بود. مربیان غرفه با ایجاد فضای رقابتی سالم، کودکان را تشویق میکردند تا تخیلشان را رها کنند. همین ترکیب هیجان، بازی و خلاقیت، باعث شد غرفه نقاشی به یکی از پربازدیدترین بخشهای جشنواره تبدیل شود.
برخی والدین میگفتند این نخستین بار است که فرزندشان نقاشی از نیشکر میکشد و همین موضوع نشان میدهد جشنواره توانسته پیوند کودکان با محیط پیرامون را تقویت کند.
مسئول غرفه نیز اعلام کرد: هدف از این بخش، شناخت کودکانه از نیشکر و ایجاد حس تعلق به طبیعت و کشاورزی منطقه است.