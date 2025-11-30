خبرگزاری کار ایران
تاخت بر میراث؛ اسب‌سواری در شکرستان۵ جان تازه گرفت

کد خبر : 1721308
روز سوم پنجمین جشنواره شکرستان در حالی آغاز شد که میدان اسب‌سواری بیش از هر بخش دیگری نگاه‌ها را به خود جلب کرد؛ جایی که صدای سُم اسب‌ها با شور تماشاگران درهم آمیخت و صحنه‌ای متفاوت از پیوند سنت، مهارت و هویت ایرانی اسلامی را رقم زد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در سومین روز جشنواره شکرستان، اسب‌سواری به یکی از محبوب‌ترین برنامه‌ها تبدیل شد؛ بخشی که از صبح زود با استقبال گسترده خانواده‌ها، جوانان و علاقه‌مندان ورزش‌های بومی مهارتی همراه بود. حضور ده‌ها سوارکار بومی و عشایری که با لباس‌های محلی وارد میدان شدند، فضای جشنواره را رنگی از اصالت و تاریخ بخشید.

اسب‌سواری در فرهنگ ایرانی همواره نماد نجابت، شجاعت و جوانمردی بوده است؛ از داستان‌های شاهنامه تا سنت‌های عربی خوزستان، همواره اسب جایگاهی فراتر از یک حیوان داشته و وسیله‌ای برای دفاع، معاش و حتی هنر بوده است. همین پیشینه سبب شد امروز، میدان اسب‌سواری شکرستان به محلی برای زنده‌کردن همین ارزش‌ها تبدیل شود.

در میان جمعیت، نگاه کودکان که با هیجان حرکت اسب‌ها را دنبال می‌کردند، نشان می‌داد این برنامه تنها یک سرگرمی نیست؛ بلکه دریچه‌ای برای آشنایی نسل جدید با بخشی از سرمایه فرهنگی کشور است.

هدف از برگزاری این بخش، ترویج ورزش‌های اصیل، احیای هویت‌های محلی و ایجاد بستری برای معرفی توان سوارکاران منطقه است.

 

