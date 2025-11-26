تقویت همکاریهای دوجانبه برق منطقهای خوزستان و توسعه نیشکر
مدیران عامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و شرکت برق منطقهای خوزستان بر تقویت همکاریهای دوجانبه تاکید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، دکتر عبدعلی ناصری مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با علی اسدی مدیرعامل این شرکت دیدار و در خصوص تعامل و تقویت همکاریهای دوجانبه گفتوگو کردند.
در این دیدار، راههای تامین برق صنایع در خوزستان و تعامل آنها برای تامین برق مورد نیاز بررسی شد و علی اسدی مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان با اشاره به ضرورت راهاندازی نیروگاههای خودتامین در واحدهای تولیدی و صنایع، از دکتر ناصری به دلیل راهاندازی دیزلژنراتورهای تامین برق این شرکت و صرفهجویی در بار مصرفی شبکه، قدردانی کرد.
ناصری مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی نیز با اشاره به لزوم حرکت به سمت احداث نیروگاههای خودتامین جهت حفظ پایداری تولید، از تعامل صنعت برق استان با شرکت نیشکر قدردانی به عمل آورد.
در این نشست همچنین مقرر شد ارتباط دو شرکت در موضوع برق تقویت و راههای افزایش تعامل بررسی شود.