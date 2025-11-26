پرچم نیشکر بر فراز سکوی قهرمانی تکواندو مسابقات سراسری آزمون کشوری

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی توسعه ی نیشکر:مسابقات سراسری آزمون کشوری تکواندو، دوم آبان‌ماه در کرمانشاه زیر سقف هیجان، مبارزه و فن‌های نفس‌گیر برگزار شد؛ آوردگاهی که هم رقابت‌های مبارزه را در خود جای داده بود و هم اجراهای نمایشی فرم را در میان ده‌ها تکواندوکار حاضر از سراسر کشور، نام یک ورزشکار بیش از همه درخشش یافت؛ میثم حسین‌زاده، کارمند شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی که با قدرت، جسارت و مهارتی مثال‌زدنی روی سکوی نخست ایستاد و مدال طلای این رویداد انتخابی لیگ برتر را بر گردن آویخت.

حسین‌زاده پس از قهرمانی، در میان تشویق حاضران، پرچم شرکت توسعه نیشکر را برافراشت؛ اقدامی که به گفته او، «از سر علاقه و تعصب» به مجموعه‌ای است که سال‌ها در آن فعالیت می‌کند. او با افتخار گفت: «این مدال را تقدیم شرکت توسعه نیشکر می‌کنم.»

این تکواندوکار باتجربه که اکنون در اهواز مربیگری می‌کند و در کنار آن داور رسمی فدراسیون تکواندوست، برنامه‌ای ویژه برای آینده دارد. او اعلام کرد قصد دارد آموزش رایگان تکواندو را برای کارکنان و فرزندان کارکنان شرکت توسعه نیشکر فراهم کند؛ تلاشی در جهت ارتقای نشاط و سلامت در خانواده بزرگ نیشکر.

حسین‌زاده با ۲۱ سال سابقه فعالیت در تکواندو و هفت سال تجربه حرفه‌ای، هدفی روشن پیش چشم دارد: دوست دارم شرکت توسعه نیشکر در تکواندو بهترین باشد؛ روی این موضوع تعصب دارم و آرزو دارم در آینده‌ای نه چندان دور تیمی در خوزستان بنام توسعه نیشکر در لیگ‌های تکواندو ایجاد شود.

