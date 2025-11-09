استمرار افتخارات قرآنی در صنعت نیشکر؛ این بار در مسابقات سراسری قرآن وزارت جهاد کشاورز
رتبههای اول و دوم به قاریان نیشکر رسید
دو نماینده شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در سی و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه کارکنان، خانوادهها و فرزندان وزارت جهاد کشاورزی، موفق به کسب عناوین برتر شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در این رقابتها، محمد کرملاچعب از کشت و صنعت نیشکر امام خمینی (ره) در رشته ترتیل رتبه نخست را کسب کرد. همچنین محمود یزدی از کشت و صنعت نیشکر حکیم فارابی خوزستان در رشته اذان به مقام دوم دستیافت.
آیین اختتامیه این دوره از مسابقات، پنجشنبه ۱۵ آبانماه، در سالن بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی و در مشهد مقدس برگزار شد و برگزیدگان در ۱۵ رشته مختلف در دو بخش خواهران و برادران، در ردههای سنی نوجوانان و بزرگسالان معرفی و تقدیر شدند.
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در سالهای اخیر با برنامهریزی، حمایت و تقویت فعالیتهای فرهنگی – قرآنی در واحدهای مختلف خود، حضور فعال و نتیجهبخش حافظان و قاریان این مجموعه در رقابتهای ملی و بینالمللی را دنبال کرده و هماکنون نیز چهارمین دوره مسابقات قرآنی صنعت نیشکر در کشت و صنعت حکیم فارابی در حال برگزاری است.