تفاهمنامه نیشکر و نفتگستر جنوب وارد فاز اجرایی شد
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی از تشکیل یک کارگروه مشترک میان صنعت نیشکر و نفتگستر جنوب با هدف بررسی توسعه همکاریهای صنعتی و تأمین مواد شیمیایی موردنیاز این صنعت خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، این کارگروه در چارچوب تفاهمنامه همکاری که اخیراً با حضور استاندار و مدیران دو مجموعه صنعتی امضا شد، آغاز به کار کرد.
دکتر عبدعلی ناصری، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر در نشست هماندیشی با مدیران نفتگستر جنوب که سهشنبه ۱۳ آبان در سالن جلسات شرکت توسعه نیشکر برگزار شد، نمایندگانی را برای بررسی ظرفیتها، انتقال نیازها و مشخصسازی اقلام شیمیایی موردنیاز صنعت نیشکر به مدیران نفتگستر جنوب منصوب کرد.
هدف این همکاری مشترک، تأمین مواد موردنیاز کشت و صنعت نیشکر از داخل استان و انتقال دانش فنی در راستای تقویت و حمایت از تولیدات استانی عنوان شده است.
کارخانه نفتگستر جنوب نیز که پس از شش سال توقف فعالیت، اخیراً با اتکا بر دانش فنی داخلی و مواد اولیه بومی دوباره راهاندازی شده، با این تفاهمنامه وارد مرحله تازهای از توسعه همکاریهای صنعتی میشود. در این نشست همچنین مدیران عامل شرکتهای نیشکری، ضمن تشریح ظرفیتهای زیرمجموعهها، از آغاز این مسیر جدید همکاری استقبال کردند.
نیشکر تحولآفرین است
سعید بیت عفری، عضو هیئتمدیره شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت نیز با قدردانی از حمایتهای مدیرعامل توسعه نیشکر، تشکیل این کارگروه را گامی مؤثر در ارتقای سطح تعاملات دانست و صنعت توسعه نیشکر را مصداق تحول صنعتی در استان خواند که طی سالهای اخیر از زیاندهی به سوددهی رسیده است.