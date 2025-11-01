افزایش برداشت سبز در صنعت نیشکر با خرید سه هاروستر مدرن

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، عبدعلی ناصری در آیین شکرانه برداشت نیشکر که با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور در شرکت کشت و صنعت دهخدا برگزار شد، گفت: با خرید سه دستگاه دروگر مدرن نیشکر به ارزش دو میلیون دلار و برنامه‌ریزی رای تولید ۸۵ درصد از قطعات آن در داخل کشور، گام مؤثری در ارتقای فناوری برداشت سبز برداشته شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح افزایش برداشت سبز به‌عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی شرکت افزود: این سه دستگاه پیشرفته با استفاده از ظرفیت مهندسی داخلی و اجرای فرآیند مهندسی معکوس در حال مونتاژ هستند. در عین حال، شرکت توسعه نیشکر نیز تاکنون موفق به ساخت ۶ هاروستر نیشکر با توان متخصصین داخلی شده است.

حضور موفق در بورس و رشد سودآوری

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر همچنین از ورود موفق این مجموعه به بازار سرمایه خبر داد و گفت: شرکت توسعه نیشکر از آذرماه ۱۴۰۳ وارد بورس شد و بزرگ‌ترین عرضه فرابورس آن سال را رقم زد.

ناصری با اشاره به شفافیت مالی و رویکرد توسعه‌محور شرکت اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود سودآوری شرکت در سال آینده، علی‌رغم شرایط خشکسالی، به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برسد.

