بزرگترین عملیات متمرکز برداشت کشاورزی کشور در خوزستان آغاز شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی : در مراسم شکرانه برداشت، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی درباره دستاوردهای این شرکت در تولید شکر و سایر محصولات جانبی سخن گفت و بر تلاش برای افزایش برداشت سبز تأکید کرد.

مزارع نیشکر شرکت توسعه نیشکر در شهرستان‌های خرمشهر، شادگان، کارون، اهواز، باوی، شوش و شوشتر گسترده شده‌اند.

بر اساس اعلام شرکت توسعه نیشکر، ظرفیت اسمی هر یک از واحدهای هفت‌گانه این مجموعه ۱۰۰ هزار تُن شکر در سال است.

عملیات برداشت نیشکر هر سال از اوایل آبان آغاز و تا اواسط فروردین‌ماه سال بعد ادامه دارد.

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با تأمین بیش از ۴۰ درصد شکر موردنیاز کشور، نقش مهمی در تحقق هدف خودکفایی در تولید این محصول راهبردی ایفا می‌کند.

بر پایه آمارها، از مجموع بیش از ۱۷ میلیون تُن محصولات زراعی و باغی استان خوزستان، بیش از ۵۰ درصد آن به محصول نیشکر اختصاص دارد؛ موضوعی که این استان را در جایگاه نخست تولیدات کشاورزی کشور قرار داده است.

