خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بزرگترین عملیات متمرکز برداشت کشاورزی کشور در خوزستان آغاز شد

بزرگترین عملیات متمرکز برداشت کشاورزی کشور در خوزستان آغاز شد
کد خبر : 1707616
لینک کوتاه کپی شد.

آیین شُکرانه برداشت نیشکر امروز، پنج‌شنبه ۸ آبان‌ماه، با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، و سیدمحمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، در کشت و صنعت نیشکر دهخدا برگزار شد. این عملیات، بزرگترین عملیات متمرکز برداشت محصول در بخش کشاورزی کشور محسوب می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی : در مراسم شکرانه برداشت، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی درباره دستاوردهای این شرکت در تولید شکر و سایر محصولات جانبی سخن گفت و بر تلاش برای افزایش برداشت سبز تأکید کرد.

 مزارع نیشکر شرکت توسعه نیشکر در شهرستان‌های خرمشهر، شادگان، کارون، اهواز، باوی، شوش و شوشتر گسترده شده‌اند.

 بر اساس اعلام شرکت توسعه نیشکر، ظرفیت اسمی هر یک از واحدهای هفت‌گانه این مجموعه ۱۰۰ هزار تُن شکر در سال است.

عملیات برداشت نیشکر هر سال از اوایل آبان آغاز و تا اواسط فروردین‌ماه سال بعد ادامه دارد.

 شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با تأمین بیش از ۴۰ درصد شکر موردنیاز کشور، نقش مهمی در تحقق هدف خودکفایی در تولید این محصول راهبردی ایفا می‌کند.

 بر پایه آمارها، از مجموع بیش از ۱۷ میلیون تُن محصولات زراعی و باغی استان خوزستان، بیش از ۵۰ درصد آن به محصول نیشکر اختصاص دارد؛ موضوعی که این استان را در جایگاه نخست تولیدات کشاورزی کشور قرار داده است.

 
 
 
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ