نیروگاه تولید برق کشت و صنعت نیشکر دهخدا افتتاح شد/مدیرعامل توسعه نیشکر: با خودکفایی در تولید برق، بحران ناترازی را پشت سر گذاشتیم

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی؛ در این مراسم که با حضور جمعی از مدیران صنعت نیشکر و مسئولین استانی و کشوری برگزار شد، از چهار واحد دیزل‌ژنراتور جدید رونمایی شد که نقش مهمی در تأمین انرژی پایدار این مجموعه دارد.

استمرار تولید با عبور نیشکر از ناترازی برق

دکتر عبدعلی ناصری، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در این مراسم با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای عبور از ناترازی برق گفت: با راه‌اندازی هفت نیروگاه و نصب ۳۶ دستگاه دیزل‌ژنراتور در واحدهای نیشکری، نه‌تنها نیاز ۷۰ مگاواتی برق داخلی صنعت نیشکر تأمین شده، بلکه ۵۰ مگاوات برق نیز به شبکه سراسری تزریق می‌شود و روستاهای همجوار نیز از این ظرفیت بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: در سال ۱۳۹۸ شرکت توسعه نیشکر با زیانی حدود پنج هزار میلیارد ریال مواجه بود، اما با اجرای طرح‌های تولید برق و اصلاح ساختار، طی پنج سال گذشته زیان چهارهزار و ۹۰۰ میلیاردریالی به سودی معادل ۳۰۰ هزار میلیارد ریال طی پنج سال تبدیل شد.

مدیرعامل توسعه نیشکر با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده از سال ۱۳۹۹ برای تأمین برق پایدار گفت: پیش‌از این، نیروگاه‌های شکر تنها در فصل برداشت فعال بودند، اما اکنون با اجرای طرح‌های جدید، تولید برق در فصل‌های بهار و تابستان نیز ادامه دارد.

ناصری دستیابی به این توانمندی را عاملی برای عبور صنعت نیشکر از بحران برق دانست و افزود: در چهار تا پنج سال گذشته هیچ‌گونه وقفه‌ای در تولید به دلیل ناترازی برق نداشته‌ایم.

