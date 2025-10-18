نیشکر قهرمان جهان شد
تیم فوتبال شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی ورزش کارگری، با اقتدار به مقام قهرمانی جهان دست یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، این رقابتها با حضور ورزشکارانی از ۳۰ کشور جهان، از ۲۲ تا ۲۶ مهرماه در شهر دبی برگزار شد و تیم فوتبال نیشکر، با ترکیب ۱۲ بازیکن و به سرمربیگری محمدامین طرفیان توانست با نمایش درخشانی، عنوان قهرمانی را برای ایران به ارمغان آورد.
تیم فوتبال نیشکر امیرکبیر که در سال ۱۳۹۶ به دلیل امتناع از رقابت با نماینده رژیم صهیونیستی از حضور در مسابقات بینالمللی محروم شده بود، با عزمی دوباره به عرصه جهانی بازگشت و این بار با روحیهای ملی، پرچم ایران را بر فراز به اهتزاز درآورد.
سید حسام مرتضوی، حامد قاسمی، ولید صباحی مقدم، علی روشنپور، صادق دلپسند، علی عامری، عبدالله زویدانپور، عارف آلبوخنفر، حسین هاشمی، پیام فقیهی، پدرام محمدی و ستار دراجی به عنوان بازیکن و محمدامین طرفیان به عنوان سرمربی و جمال فتاحی به عنوان سرپرست در این دوره از مسابقات حضور داشتند.
نماینده ایران در مسیر رسیدن به فینال، تیمهای امارات، مراکش، بلاروس، آذربایجان و ازبکستان را شکست داد و در دیدار نهایی نیز با غلبه بر تیم روسیه با نتیجه یک بر صفر، جام قهرمانی این دوره از رقابتها را بالای سر برد.