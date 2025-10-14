فوتبالیستهای نیشکر با پرچم ایران راهی رقابتهای جهانی دبی شدند
تیم فوتبال کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر خوزستان، بهعنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی ورزش کارگری، یکشنبه ۲۰ مهرماه، در مراسمی رسمی و صمیمی در اهواز بدرقه شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، این تیم پس از کسب عنوان قهرمانی در رقابتهای کشوری، مجوز حضور در بازیهای جهانی را به دست آورد و اکنون با پرچم ایران، عازم شهر دبی شده است تا در کنار تیمهایی از ۳۰ کشور جهان به میدان برود.
در مراسم بدرقه که با حضور مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مدیرعامل سدادفام نیشکر، مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شد، از تلاشهای اعضای تیم و حمایتهای مجموعه توسعه نیشکر قدردانی شد.
مسئولین در مراسم بدرقه چه گفتند؟
مسئولان حاضر در مراسم، اعزام تیم نیشکر امیرکبیر را نمادی از همافزایی میان صنعت، کار و ورزش دانستند؛ پیوندی که نشان میدهد فرهنگسازمانی توسعه نیشکر، از پشت خطوط تولید تا زمینهای ورزشی امتداد یافته است.
حمید بنیتمیم، مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، این موفقیت را افتخاری برای استان دانست و گفت: نگاه مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر به ورزش کارگری، فراتر از حمایت مالی است؛ این نگاه، سرمایهگذاری برای نشاط اجتماعی و ارتقای روحیه در محیط کار است.
همچنین، مهندس علی مدحجاوی مدیرعامل شرکت سدادفام نیشکر حضور یک تیم نیشکری در مسابقات جهانی را نقطه عطفی در ورزش کارگری استان و توسعه نیشکر دانست و از پیگیریهای دکتر ناصری و همچنین مدیرعامل نیشکر امیرکبیر و سایر دستاندرکاران قدردانی کرد.
مجتبی ظفریپور، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تأکید بر نقش الگویی این اقدام، افزود: شرکت توسعه نیشکر برخلاف بسیاری از صنایع که تنها حامی مالی مسابقاتاند، خود بهصورت مستقیم تیمش را به میدان جهانی میفرستد. این یعنی مسئولیت اجتماعی نه در شعار، بلکه در عمل.
تیم فوتبال نیشکر امیرکبیر که در سال ۱۳۹۶ به دلیل امتناع از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی از رقابتهای بینالمللی محروم شده بود، اکنون با روحیهای تازه و انگیزهای ملی به عرصه جهانی بازمیگردد.
این تیم ۱۲ نفره به سرمربیگری محمدامین طرفیان از ۲۲ تا ۲۶ مهرماه در شهر دبی در کنار بیش از هزار ورزشکار از ۳۰ کشور جهان رقابت خواهد کرد. در پایان مراسم، بازیکنان پیراهن این تیم را به دکتر ناصری اهدا کردند؛ نمادی کوچک از قدردانی بزرگ برای حمایتهای مؤثر مدیرعامل توسعه نیشکر.