شرکت توسعه نیشکر در مراسم روز ملی استاندارد درخشید

کد خبر : 1700180
مراسم گرامیداشت روز ملی استاندارد امروز ۲۰ مهر، با حضور جمعی از مسئولان استان خوزستان، مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی، و نماینده سازمان ملی استاندارد در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی،مراسم گرامیداشت روز ملی استاندارد امروز ۲۰ مهر، با حضور جمعی از مسئولان استان خوزستان، مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی، و نماینده سازمان ملی استاندارد در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد.

در این مراسم، قیصی‌پور مدیرکل استاندارد خوزستان، حاجی‌زاده معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان، دکتر ناصری مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، دهقان رئیس کل دادگستری خوزستان و دکتر طاهری معاون ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد سخنرانی کردند.

در بخش تقدیر از واحدهای نمونه، چهار واحد تولیدی به‌عنوان برترین‌های استاندارد خوزستان معرفی شدند که با افتخار، سه واحد از مجموعه بزرگ شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی بودند.
شرکت‌های دعبل خزاعی، حکیم فارابی و خمیرمایه و الکل رازی موفق به دریافت تندیس و لوح تقدیر برترین‌های استاندارد استان شدند.

همچنین از شرکت‌های آبان بسپار توسعه و لوح سبز به دلیل رعایت دقیق اصول استاندارد در فرآیند تولید تقدیر به عمل آمد.

در بخش مدیران کنترل کیفیت نمونه نیز از مهندس ساسان احمدی، مدیر کنترل کیفیت آزمایشگاه شرکت کشت و صنعت فارابی تقدیر شد. احمدی تاکنون در هشت دوره مختلف موفق به کسب عنوان مدیر کنترل کیفیت برتر استان خوزستان شده‌است.

شایان ذکر است شرکت کشت و صنعت فارابی نیز تاکنون هشت دوره واحد برگزیده استاندارد استان و دو دوره واحد برگزیده ملی بوده و همواره به‌عنوان یکی از نمادهای کیفیت و استاندارد در صنعت کشور شناخته می‌شود.

این افتخارات نشان از تعهد مجموعه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به کیفیت، نوآوری و رعایت اصول استاندارد ملی و بین‌المللی دارد.

 
