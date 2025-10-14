به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، جمال سعودی مدیرعامل این شرکت گفت: شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) دارای ظرفیت‌های گسترده‌ای در تولید شکر، ملاس، ویناس و صنایع پایین‌دستی است و امیدواریم با ورود به بورس و تأمین مالی مناسب، توسعه بیشتری یابد.



وی افزود: این شرکت یکی از سودده‌ترین واحدهای هلدینگ شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن است که در سال‌های اخیر رکورددار تولید نیشکر بوده و اکنون با تلاش مستمر و پیگیری در طول ماه‌های گذشته، گام مؤثری در راستای ساختار مالی و تولید برداشته است.

بر اساس این گزارش، در اردیبهشت‌ماه سال جاری، شرکت خمیرمایه و الکل رازی به‌عنوان نخستین شرکت از زیرمجموعه‌های هلدینگ توسعه نیشکر در فرابورس ایران پذیرش شد و شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) نیز دومین زیرمجموعه هلدینگ توسعه نیشکر است که به این بازار مالی راه‌یافته است.

گفتنی است پس از عرضه اولیه تاریخی و رکوردساز صنعت نیشکر در فرابورس ایران، این مجموعه مسیر رشد خود را با قدرت ادامه داده است، به‌گونه‌ای که صورت‌های مالی حسابرسی شده دوره ۶ماهه منتهی به ۳۰ خرداد ۱۴۰۴ نشان از رشد ۱۵۶ درصدی سود خالص هر سهم نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۳ دارد.

برنامه‌ریزی‌ها حاکی از آن است که طی دو سال آینده، دو شرکت دیگر از زیرمجموعه‌های شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن نیز آماده عرضه در بازار سرمایه خواهند شد.

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن با مزارعی هوشمند در وسعت ۸۴ هزار هکتار و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در کاشت، داشت و برداشت، اکنون به‌عنوان یکی از صنایع پیشرو کشور شناخته می‌شود. از پسماند نیشکر در این شرکت، محصولات استراتژیکی چون الکل طبی، خمیرمایه، کاغذ، ام‌دی‌اف، نئوپان، خوراک دام و انواع شکرهای دارویی و طعم‌دار تولید می‌شود؛ محصولاتی که به گفته کارشناسان، «بورس ایران را شیرین‌تر خواهند کرد».

