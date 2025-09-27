خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دومین دوره لیگ دارت نیشکر آغاز شد / درخشش تیم امیرکبیر در مرحله نخست

دومین دوره لیگ دارت نیشکر آغاز شد / درخشش تیم امیرکبیر در مرحله نخست
کد خبر : 1691928
لینک کوتاه کپی شد.

مرحله نخست دومین دوره لیگ «دارت» نیشکر، پنج‌شنبه، سوم مهرماه، با حضور هفت تیم از کشت و صنعت حکیم فارابی، امیرکبیر، سلمان فارسی، دعبل خزاعی، دهخدا، امام خمینی و شرکت آبان‌بسپار به میزبانی کشت و صنعت حکیم فارابی برگزار شد.

 به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، این رقابت‌ها در فضایی پرشور و با حضور کارکنان و علاقه‌مندان به ورزش در سالن آمفی‌تئاتر این شرکت انجام شد. در پایان، تیم امیرکبیر با عملکردی مطلوب و کسب ۱۸ امتیاز، صدرنشین شد. تیم سلمان فارسی با ۱۵ امتیاز در جایگاه دوم و تیم نیشکر دهخدا با ۱۲ امتیاز در رتبه سوم قرار گرفتند.

 مرحله دوم و سوم این لیگ نیز به ترتیب به میزبانی شرکت‌های کشت و صنعت سلمان فارسی و امیرکبیر برگزار خواهد شد.

 در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، ورزش همواره به‌عنوان عاملی برای ایجاد نشاط، افزایش سلامت و همبستگی میان کارکنان موردتوجه قرار گرفته است.

تیم‌های ورزشی نیشکر در سال‌های اخیر توانسته‌اند در رقابت‌های استانی و ملی افتخارات متعددی کسب کنند. چندی پیش نیز تیم دارت توسعه نیشکر در مسابقات قهرمانی کارگری موفق به کسب عنوان برتر شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی