دومین دوره لیگ دارت نیشکر آغاز شد / درخشش تیم امیرکبیر در مرحله نخست
مرحله نخست دومین دوره لیگ «دارت» نیشکر، پنجشنبه، سوم مهرماه، با حضور هفت تیم از کشت و صنعت حکیم فارابی، امیرکبیر، سلمان فارسی، دعبل خزاعی، دهخدا، امام خمینی و شرکت آبانبسپار به میزبانی کشت و صنعت حکیم فارابی برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، این رقابتها در فضایی پرشور و با حضور کارکنان و علاقهمندان به ورزش در سالن آمفیتئاتر این شرکت انجام شد. در پایان، تیم امیرکبیر با عملکردی مطلوب و کسب ۱۸ امتیاز، صدرنشین شد. تیم سلمان فارسی با ۱۵ امتیاز در جایگاه دوم و تیم نیشکر دهخدا با ۱۲ امتیاز در رتبه سوم قرار گرفتند.
مرحله دوم و سوم این لیگ نیز به ترتیب به میزبانی شرکتهای کشت و صنعت سلمان فارسی و امیرکبیر برگزار خواهد شد.
در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، ورزش همواره بهعنوان عاملی برای ایجاد نشاط، افزایش سلامت و همبستگی میان کارکنان موردتوجه قرار گرفته است.
تیمهای ورزشی نیشکر در سالهای اخیر توانستهاند در رقابتهای استانی و ملی افتخارات متعددی کسب کنند. چندی پیش نیز تیم دارت توسعه نیشکر در مسابقات قهرمانی کارگری موفق به کسب عنوان برتر شد.