نماینده نیشکر، صدرنشین مسابقات قرائت قرآن منطقهای شد
محمد کرملاچعب، نماینده کشت و صنعت نیشکر امام خمینی(ره)، در مسابقات سراسری قرآن کریم منطقه دو کشور که در شهرستان بهبهان برگزار شد، موفق به کسب مقام اول رشته قرائت شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، این دوره از مسابقات با حضور قاریان ممتاز و نخبگان قرآنی از هفت استان کشور شامل خوزستان، اصفهان، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و فارس برگزار شد و شاهد رقابت نزدیک و فشردهای میان شرکتکنندگان بود.
در این دوره از مسابقات، در نهایت، تلاوت دلنشین و اجرای بینقص کرملاچعب، نظر داوران و حاضران را به خود جلب کرد و او را به جایگاه نخست رساند.
این رویداد معنوی با میزبانی اداره کل اوقاف و امور خیریه و همکاری وزارت جهاد کشاورزی استان خوزستان برگزار شد و با استقبال گسترده کارکنان، خانوادهها و علاقهمندان به فرهنگ قرآنی همراه بود.
حافظان و قاریان کلام وحی در بخشهای مختلف شرکت توسعه نیشکر مشغول فعالیت هستند و در مسابقات سراسری و بینالمللی قرآن کریم توانستهاند با کسب عناوین برتر، افتخارآفرینی کنند.
حمایت از فعالیتهای قرآنی و فرهنگی یکی از اولویتهای شرکت توسعه نیشکر است و قرار است بهزودی دارالقرآن این شرکت در واحدهای نیشکری راهاندازی شود.
این اقدام، گامی مهم در راستای ترویج فرهنگ قرآنی و انس با کلام وحی در بین کارکنان و خانوادههای نیشکر خواهد بود.