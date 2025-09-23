به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، این دوره از مسابقات با حضور قاریان ممتاز و نخبگان قرآنی از هفت استان کشور شامل خوزستان، اصفهان، هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و فارس برگزار شد و شاهد رقابت نزدیک و فشرده‌ای میان شرکت‌کنندگان بود.

در این دوره از مسابقات، در نهایت، تلاوت دلنشین و اجرای بی‌نقص کرملاچعب، نظر داوران و حاضران را به خود جلب کرد و او را به جایگاه نخست رساند.

این رویداد معنوی با میزبانی اداره ‌کل اوقاف و امور خیریه و همکاری وزارت جهاد کشاورزی استان خوزستان برگزار شد و با استقبال گسترده کارکنان، خانواده‌ها و علاقه‌مندان به فرهنگ قرآنی همراه بود.

حافظان و قاریان کلام وحی در بخش‌های مختلف شرکت توسعه نیشکر مشغول فعالیت هستند و در مسابقات سراسری و بین‌المللی قرآن کریم توانسته‌اند با کسب عناوین برتر، افتخارآفرینی کنند.

حمایت از فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی یکی از اولویت‌های شرکت توسعه نیشکر است و قرار است به‌زودی دارالقرآن این شرکت در واحدهای نیشکری راه‌اندازی شود.

این اقدام، گامی مهم در راستای ترویج فرهنگ قرآنی و انس با کلام وحی در بین کارکنان و خانواده‌های نیشکر خواهد بود.

