خبرگزاری کار ایران
فراخوان بخش‌های رقابتی جشنواره ملی شکرستان منتشر شد

فراخوان بخش‌های رقابتی جشنواره ملی شکرستان منتشر شد
فراخوان بخش‌های رقابتی پنجمین جشنواره ملی برداشت نیشکر (شکرستان) منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  دبیرخانه جشنواره، ولید آلبوناصر دبیر این رویداد با اشاره به تنوع برنامه‌های امسال گفت: فراخوان جشنواره‌های «شهد رسانه»، «قاب سبز» (عکاسی)، «بوم سبز» (نقاشی) و جشنواره ادبی شکرستان در سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی منتشر شده و آماده دریافت آثار از علاقه‌مندان است.

وی هدف از برگزاری این رویدادهای رقابتی را مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم عنوان کرد و افزود: شکرستان فرصتی است تا اهالی رسانه، هنرمندان، نویسندگان، فعالان فرهنگی و عموم علاقه‌مندان با ظرفیت‌های صنعت نیشکر آشنا شوند و این ظرفیت‌ها را در قالب‌های گوناگون هنری و رسانه‌ای بازتاب دهند.

آلبوناصر با یادآوری دستاوردهای دوره‌های گذشته تصریح کرد: شکرستان طی سال‌های اخیر توانسته است از دل آیین برداشت نیشکر، بستری برای نمایش آثار خلاقانه فراهم کند و به یک رویداد ملی با جلوه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی تبدیل شود.

وی با تأکید بر نقش جشنواره در ارتقای سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی گفت: صنعت نیشکر علاوه بر جایگاه اقتصادی، زیست‌بومی غنی از فرهنگ و اجتماع است که باید از رهگذر چنین رویدادهایی بیشتر به جامعه معرفی شود.

پنجمین جشنواره ملی شکرستان پاییز امسال در کشت و صنعت میرزا کوچک‌خان برگزار خواهد شد و در آیین اختتامیه آن از برگزیدگان بخش‌های مختلف تقدیر می‌شود.

همچنین برپایی غرفه‌های صنایع دستی جوامع پیرامونی، برگزاری تورهای دانشجویی و دانش‌آموزی، بازدید از مزارع و صنایع نیشکر، تور دوچرخه‌سواری، مسابقات ورزشی و تفریحی، نمایشگاه‌های نقاشی و عکاسی، قصه‌گویی و ایستگاه‌های فرهنگی از جمله برنامه‌های جنبی این جشنواره است.

 

