به گزارش ایلنا به نقل از دبیرخانه جشنواره، ولید آلبوناصر دبیر این رویداد با اشاره به تنوع برنامه‌های امسال گفت: فراخوان جشنواره‌های «شهد رسانه»، «قاب سبز» (عکاسی)، «بوم سبز» (نقاشی) و جشنواره ادبی شکرستان در سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی منتشر شده و آماده دریافت آثار از علاقه‌مندان است.

وی هدف از برگزاری این رویدادهای رقابتی را مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم عنوان کرد و افزود: شکرستان فرصتی است تا اهالی رسانه، هنرمندان، نویسندگان، فعالان فرهنگی و عموم علاقه‌مندان با ظرفیت‌های صنعت نیشکر آشنا شوند و این ظرفیت‌ها را در قالب‌های گوناگون هنری و رسانه‌ای بازتاب دهند.

آلبوناصر با یادآوری دستاوردهای دوره‌های گذشته تصریح کرد: شکرستان طی سال‌های اخیر توانسته است از دل آیین برداشت نیشکر، بستری برای نمایش آثار خلاقانه فراهم کند و به یک رویداد ملی با جلوه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی تبدیل شود.

وی با تأکید بر نقش جشنواره در ارتقای سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی گفت: صنعت نیشکر علاوه بر جایگاه اقتصادی، زیست‌بومی غنی از فرهنگ و اجتماع است که باید از رهگذر چنین رویدادهایی بیشتر به جامعه معرفی شود.

پنجمین جشنواره ملی شکرستان پاییز امسال در کشت و صنعت میرزا کوچک‌خان برگزار خواهد شد و در آیین اختتامیه آن از برگزیدگان بخش‌های مختلف تقدیر می‌شود.

همچنین برپایی غرفه‌های صنایع دستی جوامع پیرامونی، برگزاری تورهای دانشجویی و دانش‌آموزی، بازدید از مزارع و صنایع نیشکر، تور دوچرخه‌سواری، مسابقات ورزشی و تفریحی، نمایشگاه‌های نقاشی و عکاسی، قصه‌گویی و ایستگاه‌های فرهنگی از جمله برنامه‌های جنبی این جشنواره است.

