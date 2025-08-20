اینجا یک جنگل نفس میکشد
در روزگاری که حفاظت از محیط زیست به یکی از ضرورتهای حیاتی جهان بدل شده، صنعت نیشکر ایران با تکیه بر برنامهریزی علمی و هدفمند، گامی مهم در مسیر توسعه پایدار برداشته است. شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، با اجرای طرحهای گسترده درختکاری، در مسیر تلفیق صنعت و محیط زیست، الگوی نوینی از مسئولیت اجتماعی و اقتصادی ارائه داده است.
در سه سال گذشته، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار اصله نهال اکالیپتوس در واحدهای هشتگانه نیشکری توسعه نیشکر کاشته شده است؛ اقدامی که این شرکت را به یکی از پیشگامان پویش ملی «یک میلیارد درخت» در استان خوزستان تبدیل کرده است.
برنامهریزی برای تولید سالانه ۲۲ میلیون نهال، نشان از عزم جدی توسعه نیشکر در جهت گسترش فضای سبز و تحقق اهداف توسعه پایدار دارد. صیانت از منابع طبیعی، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال سه ضلع این طرح بزرگ هستند که با دقت در دستور کار قرار گرفتهاند.
تلاشهای بیوقفه مسئولین در گسترش فضای سبز
وقتی قدم به جنگلهای اکالیپتوس کشت و صنعت نیشکر امام میگذاری، اولین چیزی که توجهات را جلب میکند صدای دلنشین پرندگان است. درختانی که در هرم گرمای خوزستان، سایهای امن برای این پرندگان ایجاد کردهاند. در برخی از جاها، شاخههای درهمفرورفته اکالیپتوسها، سقفی سبز و گسترده ایجاد کردهاند که راه عبور را همچون تونلی طبیعی در دل جنگل رقم میزند. این جنگل که روزی تنهاتپه ماهورهای بایر بودند، اکنون به جایی برای زندگی گونههای مختلف جانوری و پرندگان تبدیل شده است.
افرادی که در این منطقه بهطور مستمر حضور دارند، از بازگشت گونههایی چون گراز، شغال، گربههای وحشی و جوندگان به این جنگل اکالیپتوس خبر میدهند. آنها میگویند که این منطقه به دلیل کاشت درختان، پر از زندگی و حرکت است و صدای پرندگان و حیوانات در گوشه و کنار این محیط طبیعی به وضوح شنیده میشود.
آنچه که این چهره این منطقه را اینگونه دگرگون کرده، تلاشهای بیوقفه مسئولین این شرکت در گسترش فضای سبز است. این شرکت از چند سال پیش شروع به کاشت درختان اکالیپتوس و ایجاد فضای سبز در اطراف مزارع نیشکر کرده است. با این اقدام، نهتنها بخش وسیعی از زمینهای بایر به محیطی سرسبز و زیبا تبدیل شدهاند، بلکه محیط مناسبی برای بازگشت حیات وحش فراهم شده است.