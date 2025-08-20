یک تیم 26 هزارنفری

دکتر عبدعلی ناصری، مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن امروز که به پشتوانه کارنامه‌ای درخشان صنعت نیشکر بر قله‌های موفقیت ایستاده است بی‌تردید این افتخار مرهون همدلی کار تیمی و تلاش شبانه روزی ۲۶ هزار نیروی انسانی خدوم و پرتلاش این صنعت است.

صنعت نیشکر با اتکا به این تیم ۲۶ هزار نفری توانست در مسیر رشد و توسعه گام‌های بلندتری بردارد و دستاوردهای بزرگی را به ثبت برساند.

همان‌گونه که مقام معظم رهبری تأکید فرموده‌اند، کارگران محور جهش تولید کشورند و ما نیز باور داریم که کارگران نیشکر ستون‌های استوار اقتصاد و توسعه خوزستان هستند. در این مسیر تأمین معیشت بهداشت رفاه و امنیت شغلی جامعه کارگری همواره در اولویت برنامه‌های شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی قرار داشته است.

ما معتقدیم ایجاد رضایت شغلی و تعهد سازمانی مقدمه‌ای است بر بروز خلاقیت، ابتکار و نقش آفرینی بیشتر نیروهای انسانی در جهش تولید و پیشبرد اهداف توسعه‌ای امروز تیم ۲۶ هزار نفری نیشکر با انسجام، همبستگی و روحیه جهادی آماده‌اند تا امسال نیز برگ‌های زرینی در دفتر پرافتخار این صنعت بیفزایند و افق‌های تازه‌ای از توسعه و پیشرفت را پیش روی خوزستان و کشور عزیزمان بگشایند.