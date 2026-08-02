شتاب کرمانشاه برای عبور از ناترازی برق
ظرفیت دالاهو به ۹۰۰ مگاوات میرسد و خورشیدیها توسعه مییابند
مدیرعامل شرکت برق منطقهای غرب از اجرای طرحهای توسعهای برای افزایش ظرفیت تولید برق در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: با توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو و احداث نیروگاههای تجدیدپذیر، ظرفیت تولید برق استان در سالهای آینده افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، جعفر الفتینیا، روز یکشنبه ۱۱ مرداد در جلسه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان کرمانشاه با اشاره به شرایط شبکه برق کشور و استان اظهار کرد: امسال وضعیت ناترازی برق نسبت به سال گذشته بهبود یافته و اجرای برنامههای مدیریت مصرف، همراهی مشترکان و اقدامات انجامشده در بخش تولید، نقش مهمی در کنترل شرایط داشته است.
وی افزود: سال گذشته برنامههای مدیریت بار برای صنایع از ۱۷ فروردین و برای بخش خانگی نیز زودتر آغاز شد، اما امسال مدیریت بار بخش خانگی از ۲۰ تیر و بخش صنایع از اواسط خرداد آغاز شد که این موضوع نشاندهنده بهبود نسبی شرایط تأمین برق است.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای غرب با بیان اینکه عوامل مختلفی از جمله بارشهای مناسب بهاری و تأخیر در افزایش دمای هوا در کاهش فشار بر شبکه برق مؤثر بوده است، گفت: برنامهریزیهای انجامشده باعث شد روند افزایشی مصرف برق در کشور که طی یک دهه گذشته سالانه بین پنج تا هفت درصد افزایش داشت، امسال متوقف شود.
الفتینیا ادامه داد: میزان تقاضای مصرف برق در کشور که در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۰ هزار مگاوات بود، امسال به حدود ۷۹ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسیده است که نشان میدهد مدیریت مصرف و کنترل رشد بار شبکه نتیجهبخش بوده است.
وی با اشاره به وضعیت مصرف برق در استان کرمانشاه اظهار کرد: امسال پیک مصرف برق در حوزه برق منطقهای استان به یکهزار و ۲۴ مگاوات رسید که نسبت به پیک سال گذشته بیش از یک درصد رشد داشته است.
به گفته وی، پیک مصرف برق استان در فروردین امسال ۵۹۰ مگاوات بود که در روزهای گرم سال به یکهزار و ۲۴ مگاوات افزایش یافت؛ موضوعی که سهم قابل توجه سیستمهای سرمایشی در افزایش مصرف برق را نشان میدهد و فشار مضاعفی به شبکه وارد میکند.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای غرب با اشاره به محدودیتهای اعمالشده برای مصرف برق صنایع و بخش کشاورزی به دلیل ناترازی انرژی، گفت: بر اساس قانون مانعزدایی از صنعت برق، صنایع پرمصرف موظف شدهاند تا پایان سال ۱۴۰۴ برق مورد نیاز خود را از طریق احداث نیروگاههای خودتأمین تأمین کنند.
وی افزود: با وجود محدودیتهای موجود، تلاش شد برق مورد نیاز صنایع استان تا حد امکان تأمین شود و حتی ۱۳ درصد بیشتر از میزان پیشبینیشده در اختیار صنایع قرار گرفت.
الفتینیا با اشاره به اقدامات صنایع بزرگ استان در زمینه احداث نیروگاههای اختصاصی اظهار کرد: واحدهایی مانند پتروشیمی پلیمر، پتروشیمی بیستون، سیمان غرب و سیمان مدلل به سمت ایجاد نیروگاههای خودتأمین حرکت کردهاند و ظرفیت تولید این نیروگاهها اکنون به حدود ۳۴ مگاوات رسیده است.
وی ادامه داد: نیروگاه ۱۲ مگاواتی خودتأمین ذوبآهن بیستون نیز در دست اجراست و بهزودی وارد مدار بهرهبرداری میشود که با اضافه شدن آن، ظرفیت تولید برق نیروگاههای کوچکمقیاس و خودتأمین صنایع استان به ۵۰ مگاوات خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای غرب همچنین از برنامهریزی برای احداث ۲۷ مگاوات نیروگاه گازسوز کوچکمقیاس در تعدادی دیگر از صنایع استان خبر داد و گفت: توسعه این نیروگاهها میتواند نقش مهمی در کاهش وابستگی صنایع به شبکه سراسری برق داشته باشد.
وی درباره ظرفیت نیروگاههای بزرگ منطقه غرب کشور نیز اظهار کرد: ظرفیت منصوبه نیروگاههای این منطقه چهار هزار و ۱۰۳ مگاوات است که سهم استان کرمانشاه از این میزان حدود دو هزار و ۳۰۰ مگاوات شامل نیروگاههای بیستون، دالاهو، زاگرس و نیروگاه گازی اسلامآبادغرب است.
الفتینیا با اشاره به طرح توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو گفت: در قالب این طرح، بدون نیاز به مصرف سوخت جدید، ۲۹۰ مگاوات به ظرفیت تولید این نیروگاه افزوده خواهد شد و ظرفیت نیروگاه دالاهو در مجموع به ۹۰۰ مگاوات افزایش مییابد.
وی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را یکی از برنامههای مهم استان برای تأمین پایدار برق عنوان کرد و افزود: در حال حاضر حدود ۱۵۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و خورشیدی در استان کرمانشاه در حال احداث است که بهتدریج در ماههای آینده وارد مدار خواهند شد.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای غرب گفت: نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی پست چمران تا پایان مرداد امسال به بهرهبرداری میرسد و با تکمیل طرحهای در دست اجرا، ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان پیش از پیک مصرف برق سال آینده به حدود ۱۰۰ مگاوات خواهد رسید.
وی یادآور شد: تا ابتدای امسال تنها ۸.۵ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی در استان فعال بود که این میزان با افتتاح نیروگاه شش مگاواتی پست بیستون تقریباً دو برابر شده است.
در ادامه این جلسه، سیدحامد حسینی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه نیز از ثبت پیک مصرف ۹۵۳ مگاواتی برق در استان در روز ۱۰ مرداد خبر داد و گفت: این میزان مصرف بدون اعمال خاموشی و مدیریت بار ثبت شد.
وی با اشاره به کاهش شیب رشد مصرف برق در استان اظهار کرد: سال گذشته با وجود اعمال مدیریت بار ۶۷ مگاواتی، پیک مصرف برق کرمانشاه به ۹۴۶ مگاوات رسید، اما امسال با اقدامات انجامشده شرایط شبکه بهتر مدیریت شده است.
حسینی کاهش تلفات شبکه و رساندن میزان هدررفت برق به ۲۲ درصد را از مهمترین اقدامات انجامشده عنوان کرد و افزود: جمعآوری ۶۷ مزرعه استخراج غیرمجاز رمز ارز، ۴۸۲ دستگاه ماینر و همچنین شناسایی و جمعآوری ۹ هزار و ۳۳۵ انشعاب غیرمجاز از دیگر اقدامات در راستای مدیریت مصرف برق در استان بوده است.