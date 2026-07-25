رشد ۳۳ درصدی تردد زائران اربعین در محورهای کرمانشاه

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سرهنگ مهدی جعفری روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح ویژه ترافیکی پلیس راه استان به مناسبت ایام اربعین حسینی(ع) از ۲۵ تیرماه آغاز شده و تا پایان بازگشت زائران با آمادگی کامل ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در قالب این طرح ۸۵ گشت محسوس و نامحسوس در محورهای مواصلاتی استان مستقر شده‌اند، افزود: مأموران پلیس راه به صورت شبانه‌روزی بر وضعیت تردد، کنترل سرعت، مدیریت ترافیک و ارتقای ایمنی سفر زائران نظارت دارند تا عبور و مرور در مسیرهای منتهی به مرز خسروی با کمترین مشکل انجام شود.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه با اشاره به آمار ترددها گفت: از زمان آغاز اجرای طرح تاکنون، بیش از ۲۹ هزار دستگاه خودرو و ۶۸ هزار زائر از محورهای مواصلاتی استان عبور کرده‌اند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۱۴ درصدی تردد خودروها و ۳۳ درصدی تردد زائران را نشان می‌دهد.

جعفری درباره وضعیت ترافیکی محورهای استان نیز اظهار داشت: از ورودی استان در محور کنگاور تا سه‌راهی اسلام‌آبادغرب، حجم ترافیک سنگین اما روان است و با مدیریت مناسب نیروهای پلیس، هیچ گره ترافیکی در این مسیر مشاهده نمی‌شود.

وی ادامه داد: در مسیر اسلام‌آبادغرب به سمت مرز بین‌المللی خسروی نیز ترافیک در مسیر رفت نیمه‌سنگین اما روان گزارش شده و در مسیر بازگشت نیز تردد خودروها در شرایط عادی و بدون مشکل در جریان است.

رئیس پلیس راه کرمانشاه با اشاره به نتایج اجرای طرح‌های کنترلی و اقدامات پیشگیرانه پلیس، از کاهش قابل توجه حوادث رانندگی خبر داد و گفت: با وجود افزایش محسوس حجم سفرها، آمار تصادفات منجر به فوت در محورهای استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته که بیانگر اثربخشی اقدامات پلیس، همکاری دستگاه‌های امدادی و رعایت بیشتر مقررات از سوی رانندگان است.

وی همچنین از راه‌اندازی ۱۰ ایستگاه خواب‌زدایی در مسیر کنگاور تا مرز خسروی خبر داد و افزود: این ایستگاه‌ها با هدف پیشگیری از حوادث ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان ایجاد شده و از زائران درخواست می‌شود در صورت احساس خستگی، حتماً در این ایستگاه‌ها یا مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی توقف کرده و پس از استراحت کافی به مسیر خود ادامه دهند.

جعفری در پایان با تأکید بر رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت غیرمجاز، استفاده از کمربند ایمنی و توجه به توصیه‌های مأموران پلیس، از رانندگان خواست با صبر، حوصله و رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن و آرام را برای خود و دیگر زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) رقم بزنند.

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