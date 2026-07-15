مدیرعامل توزیع برق کرمانشاه:؛
احتمال ثبت پیک مصرف برق در ۱۰ روز نخست مرداد
شناسایی ۶۰ هزار مشترک پرمصرف
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه از ثبت پیک ۸۸۲ مگاواتی مصرف برق در استان از ابتدای فصل گرما تاکنون خبر داد و با اشاره به احتمال ثبت اوج مصرف در ۱۰ روز نخست مردادماه، گفت: تاکنون حدود ۶۰ هزار مشترک با مصرف بیش از ۱.۵ برابر الگوی مصرف در استان شناسایی شدهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سیدحامد حسینی با اشاره به وضعیت مصرف برق در استان کرمانشاه طی روزهای گرم اخیر، اظهار کرد: پیک مصرف برق از ابتدای امسال تاکنون در همین هفته و به میزان ۸۸۲ مگاوات به ثبت رسیده است.
وی پیک مصرف برق سال گذشته در استان کرمانشاه را ۹۴۷ مگاوات اعلام کرد و افزود: از همه مشترکان در بخشهای مختلف خانگی، تجاری، صنعتی و اداری درخواست داریم با مدیریت مصرف، همکاری لازم را داشته باشند تا پیک مصرف امسال از سال گذشته فراتر نرود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با بیان اینکه پیشبینی میشود اوج مصرف برق امسال در ۱۰ روز نخست مردادماه رخ دهد، گفت: با توجه به تداوم گرمای هوا، رعایت الگوی مصرف از سوی مشترکان نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه برق خواهد داشت.
حسینی در ادامه به اعمال محدودیت بار در بخش خانگی اشاره کرد و گفت: محدودیت بار مشترکان خانگی آغاز شده و در حال حاضر بهصورت دو ساعت در روز اعمال میشود.
وی با تأکید بر اینکه هر خاموشی به معنای اجرای برنامه مدیریت بار نیست، تصریح کرد: اکنون به دلیل افزایش شدید مصرف و فشار بر شبکه، احتمال وقوع حوادث و آسیب به تجهیزات نیز بیشتر شده و بخشی از خاموشیها ناشی از این حوادث است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با بیان اینکه وضعیت اعمال محدودیتها نسبت به سال گذشته بهتر بوده و برق تحویلی به صنایع نیز افزایش یافته است، اظهار کرد: امیدواریم با همراهی مشترکان، تابستان امسال را با کمترین میزان خاموشی و محدودیت پشت سر بگذاریم.
وی در ادامه به اقدامات شرکت برای مدیریت مصرف برق اشاره کرد و گفت: اجرای طرح «مهتاب» از مهمترین برنامههای شرکت است که در قالب آن جمعآوری ماینرهای غیرمجاز و انشعابات غیرمجاز برق با جدیت دنبال میشود.
حسینی از جمعآوری ۴۸۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان از ابتدای سال جاری خبر داد و افزود: میزان برق مصرفی این دستگاهها معادل مصرف حدود چهار هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی بوده است.
وی همچنین با اشاره به برخورد با انشعابات غیرمجاز برق، گفت: از ابتدای امسال تاکنون هشت هزار و ۵۰۰ انشعاب غیرمجاز در استان شناسایی و جمعآوری شده، در حالی که این رقم در کل سال گذشته پنج هزار و ۲۰۰ مورد بوده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه از مردم خواست در شناسایی ماینرها و انشعابات غیرمجاز با این شرکت همکاری کنند و افزود: برای معرفی هر دستگاه ماینر غیرمجاز تا سه میلیون تومان و برای معرفی هر انشعاب غیرمجاز، بسته به نوع آن، از ۵۰۰ هزار تومان تا هفت میلیون تومان پاداش پرداخت میشود.
وی تعویض کنتورهای معیوب را از دیگر اقدامات مؤثر در مدیریت مصرف برق برشمرد و گفت: از مجموع ۱۶ هزار کنتور معیوب در استان، حدود ۹ هزار کنتور طی سه تا چهار ماه نخست امسال تعویض شده است.
حسینی با اشاره به وجود حدود ۸۹۰ هزار مشترک برق در استان کرمانشاه، اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد حدود ۶۰ هزار مشترک، مصرفی بیش از ۱.۵ برابر الگوی تعیینشده دارند که این موضوع ضرورت مدیریت مصرف در این بخش را دوچندان میکند.
وی همچنین از شناسایی ۶ هزار و ۷۰۰ مشترک عمدتاً در بخشهای خانگی و تجاری که مصرف برق آنها بیش از ۲.۵ برابر الگوی مصرف است خبر داد و افزود: برای این مشترکان کنتورهای هوشمند محدودکننده (Limiter) نصب شده و در صورت عبور مصرف از حد مجاز، برق آنها بهصورت خودکار قطع خواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در پایان با اشاره به کنترل مصرف برق ادارات و دستگاههای اجرایی، گفت: بر روی کنتور برق این دستگاهها نیز محدودکننده نصب شده و در صورتی که مصرف آنها در ساعات اداری از ۷۰ درصد مصرف مدت مشابه سال گذشته بیشتر باشد، در مرحله نخست به مدت ۳۰ دقیقه، در مرحله دوم یک ساعت و در صورت تکرار برای سومین بار، برق آن دستگاه بهطور کامل قطع خواهد شد.