به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، طهماسب نجفی روز یکشنبه ۲۱ تیرماه در جریان بازدید از روند اجرای نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی شرکت مولد برق نیروگاهی پویای کرمانشاه و نیروگاه هفت مگاواتی شرکت پلیمر کرمانشاه، اظهار کرد: نیروگاه ۱۰ مگاواتی شرکت مولد برق نیروگاهی پویای کرمانشاه از آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ وارد مرحله اجرایی شده و در زمینی به وسعت حدود ۱۵ هکتار در شهرک صنعتی زاگرس در حال احداث است.

وی با بیان اینکه این پروژه اکنون به حدود ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است، افزود: تاکنون نزدیک به هفت مگاوات پنل خورشیدی در محل نیروگاه نصب شده و بخش عمده تجهیزات مورد نیاز شامل سازه‌های نگهدارنده، کابل‌های جریان مستقیم و متناوب، تابلوهای فشار متوسط، تجهیزات حفاظتی، مخابراتی، اندازه‌گیری و تجهیزات خط انتقال تأمین شده که بخش قابل توجهی از آنها تولید داخل کشور است.

نجفی ادامه داد: سرمایه‌گذار پروژه در حال پیگیری تأمین سایر تجهیزات مورد نیاز است و در صورت رفع موانع موجود، این تجهیزات طی یک ماه آینده به محل پروژه منتقل خواهد شد تا عملیات نصب و راه‌اندازی نهایی آغاز شود.

وی همچنین با اشاره به اتصال این نیروگاه به شبکه برق استان، گفت: این نیروگاه از طریق یک خط انتقال ۲۰ کیلوولت دومداره به طول حدود ۳.۸ کیلومتر به پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت زاگرس متصل خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه درباره نیروگاه خورشیدی هفت مگاواتی شرکت پلیمر کرمانشاه نیز اظهار کرد: این پروژه در زمینی به مساحت ۹.۲ هکتار و با سرمایه‌گذاری بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان در حال اجراست و عملیات نصب پنل‌های خورشیدی آن از ۲۰ تیرماه آغاز شده است.

وی افزود: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، عملیات نصب پنل‌ها طی حدود ۳۵ روز به پایان خواهد رسید و در صورت تأمین به‌موقع تجهیزات مورد نیاز از جمله کابل‌های جریان مستقیم و متناوب، ترانسفورماتورها، اینورترها و سایر تجهیزات فنی، این نیروگاه در شهریورماه سال جاری وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد.

نجفی با تأکید بر اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این دو نیروگاه، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق کرمانشاه، نقش مؤثری در کاهش بار شبکه در ساعات اوج مصرف، تأمین برق پایدار واحدهای صنعتی، کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و کاهش انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی خواهد داشت.

وی در پایان با تأکید بر حمایت استانداری از سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های پاک، گفت: دستگاه‌های اجرایی استان موظف هستند با رفع موانع و تسهیل فرآیندها، زمینه تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر را فراهم کنند.

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