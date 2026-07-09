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بیش از ۱۳ همت لوازم خانگی قاچاق در کرمانشاه کشف و ضبط شد

بیش از ۱۳ همت لوازم خانگی قاچاق در کرمانشاه کشف و ضبط شد
کد خبر : 1810833
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معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه از شناسایی و توقیف ۱۲ انبار و مرکز توزیع بزرگ لوازم خانگی قاچاق در استان خبر داد و گفت: ارزش پرونده‌های تشکیل شده در این عملیات‌ها بیش از ۱۳ هزار و ۱۳ میلیارد تومان برآورد شده است.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، مسعود بیگلری افزود: در راستای اجرای ماموریت‌های نظارتی و با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از ورود کالای غیرقانونی به چرخه بازار، تیم‌های بازرسی این اداره کل در قالب یک عملیات گسترده و هماهنگ، موفق به شناسایی ۱۲ مرکز غیرمجاز نگهداری لوازم خانگی شدند.

وی با بیان اینکه در این عملیات‌ها، حجم عظیمی از لوازم خانگی که فاقد اسناد گمرکی و مجوزهای قانونی بوده و با هدف دور زدن قوانین تجاری در حال توزیع بودند، کشف و ضبط شد، ادامه داد: مجموع ارزش این ۱۲ پرونده بیش از ۱۳ هزار و ۱۳ میلیارد تومان برآورد شده است.

بیگلری گفت: هدف اصلی ما در این بازرسی‌ها، مقابله با کالاهای قاچاق است که علاوه بر ایجاد بی‌نظمی در بازار، سلامت و حق مصرف‌کننده را نیز به مخاطره می‌اندازند.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه افزود: وجود کالای قاچاق نه تنها باعث آسیب به تولیدات داخلی می‌شود، بلکه به دلیل نبود نظارت بر استانداردهای کیفی می‌تواند خطراتی برای خریداران در پی داشته باشد.

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