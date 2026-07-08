مدیریت پارک جنگلی ۱۱۳ هکتاری بیستون به شهرداری واگذار شد
ظرفیتی تازه برای گردشگری غرب کرمانشاه
قرارداد احاله مدیریت پارک جنگلی ۱۱۳ هکتاری بیستون با هدف ارتقای سرانه فضای سبز، حفاظت پایدار از منابع طبیعی، توسعه زیرساختهای گردشگری و اقتصادیسازی پارکهای جنگلی، میان ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه و شهرداری بیستون به امضا رسید و این پروژه رسماً وارد مرحله اجرا شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، در راستای اجرای سیاستهای سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مبنی بر واگذاری مدیریت پارکهای جنگلی به متقاضیان واجد شرایط، قرارداد احاله مدیریت پارک جنگلی بیستون به مساحت ۱۱۳ هکتار، در قالب ماده ۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور، میان ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه و شهرداری بیستون منعقد شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه روز چهارشنبه در مراسم امضای این قرارداد که در دفترخانه اسناد رسمی برگزار شد، اظهار کرد: این واگذاری با هدف ارتقای سرانه فضای سبز، حفاظت بهینه از عرصهها و اعیان منابع ملی، توسعه گردشگری طبیعی، استفاده پایدار از ظرفیتهای موجود و افزایش مشارکت مدیریت شهری در نگهداری و بهرهبرداری از پارکهای جنگلی انجام شده است.
محمدحسین رستمی با اشاره به روند قانونی این واگذاری افزود: این قرارداد پس از طی تمامی مراحل حقوقی و فنی، بررسی دقیق طرح توجیهی ارائهشده از سوی شهرداری بیستون و رفع موانع موجود، نهایی و برای اجرا ابلاغ شد.
وی همچنین به تأکید استاندار کرمانشاه درباره تعیین تکلیف پارک جنگلی بیستون و واگذاری مدیریت آن به مجموعهای دارای صلاحیت اشاره کرد و گفت: با پیگیریهای انجامشده، زمینه اجرای این طرح فراهم شد و اکنون مدیریت این مجموعه ارزشمند در چارچوب ضوابط قانونی به شهرداری بیستون واگذار شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر پارک جنگلی بیستون اظهار داشت: این پارک با وسعت ۱۱۳ هکتار، برخورداری از زیرساختهایی همچون شبکه آبیاری، چاه آب و فضای مناسب برای توسعه خدمات رفاهی، از موقعیت ویژهای برخوردار است؛ چرا که در مجاورت مجموعه تاریخی و جهانی بیستون و در مسیر تردد زائران عتبات عالیات از طریق بزرگراه کربلا قرار دارد.
رستمی ادامه داد: این موقعیت ممتاز میتواند زمینهساز توسعه گردشگری طبیعی، افزایش حضور گردشگران داخلی و خارجی، ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری و رونق اقتصادی منطقه باشد.
وی تأکید کرد: سیاست ادارهکل منابع طبیعی، واگذاری مدیریت پارکهای جنگلی حاشیه شهرها به شهرداریها و بهرهبرداران توانمند با هدف حفاظت بهتر، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش مشارکت مردمی و بهرهبرداری پایدار از منابع طبیعی است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه ابراز امیدواری کرد با نگاه تخصصی و مسئولانه شهرداری بیستون، این پارک جنگلی به الگویی موفق در حوزه مدیریت شهری، حفاظت از منابع طبیعی و توسعه پایدار تبدیل شود و در سطح ملی نیز به عنوان نمونهای موفق معرفی گردد.
در ادامه این مراسم، شهردار بیستون نیز با استقبال از انعقاد این قرارداد، آن را نقطه عطفی در توسعه گردشگری و ارتقای خدمات شهری این شهر دانست.
کریمی اظهار کرد: واگذاری مدیریت پارک جنگلی بیستون فرصت ارزشمندی برای ایجاد تحول در زیرساختهای رفاهی، گردشگری، تفریحی و زیستمحیطی منطقه است و شهرداری با تمام ظرفیت خود برای تحقق این اهداف تلاش خواهد کرد.
وی افزود: شهرداری بیستون با بهرهگیری از توان کارشناسی ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری و با رعایت کامل ضوابط و قوانین، برنامه جامعی برای احیا، حفاظت، ساماندهی و توسعه این پارک جنگلی تدوین کرده است که در مراحل مختلف اجرایی خواهد شد.
شهردار بیستون خاطرنشان کرد: توسعه فضای سبز، ایجاد امکانات رفاهی برای شهروندان و گردشگران، حفاظت از پوشش گیاهی، افزایش جذابیتهای گردشگری و فراهم کردن بستر سرمایهگذاری از مهمترین محورهای این برنامه خواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاههای اجرایی و حمایت مسئولان استانی، پارک جنگلی بیستون در آینده نزدیک به یکی از مهمترین قطبهای گردشگری سبز استان کرمانشاه و مقصدی شاخص برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شود.
گفتنی است، مراسم امضای قرارداد رسمی این واگذاری در دفترخانه اسناد رسمی برگزار شد و پس از تبادل اسناد میان طرفین در دفتر مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه، این پروژه به صورت رسمی وارد فاز اجرایی شد.