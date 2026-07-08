مدیریت پارک جنگلی ۱۱۳ هکتاری بیستون به شهرداری واگذار شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، در راستای اجرای سیاست‌های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مبنی بر واگذاری مدیریت پارک‌های جنگلی به متقاضیان واجد شرایط، قرارداد احاله مدیریت پارک جنگلی بیستون به مساحت ۱۱۳ هکتار، در قالب ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، میان اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه و شهرداری بیستون منعقد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه روز چهارشنبه در مراسم امضای این قرارداد که در دفترخانه اسناد رسمی برگزار شد، اظهار کرد: این واگذاری با هدف ارتقای سرانه فضای سبز، حفاظت بهینه از عرصه‌ها و اعیان منابع ملی، توسعه گردشگری طبیعی، استفاده پایدار از ظرفیت‌های موجود و افزایش مشارکت مدیریت شهری در نگهداری و بهره‌برداری از پارک‌های جنگلی انجام شده است.

محمدحسین رستمی با اشاره به روند قانونی این واگذاری افزود: این قرارداد پس از طی تمامی مراحل حقوقی و فنی، بررسی دقیق طرح توجیهی ارائه‌شده از سوی شهرداری بیستون و رفع موانع موجود، نهایی و برای اجرا ابلاغ شد.

وی همچنین به تأکید استاندار کرمانشاه درباره تعیین تکلیف پارک جنگلی بیستون و واگذاری مدیریت آن به مجموعه‌ای دارای صلاحیت اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، زمینه اجرای این طرح فراهم شد و اکنون مدیریت این مجموعه ارزشمند در چارچوب ضوابط قانونی به شهرداری بیستون واگذار شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر پارک جنگلی بیستون اظهار داشت: این پارک با وسعت ۱۱۳ هکتار، برخورداری از زیرساخت‌هایی همچون شبکه آبیاری، چاه آب و فضای مناسب برای توسعه خدمات رفاهی، از موقعیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که در مجاورت مجموعه تاریخی و جهانی بیستون و در مسیر تردد زائران عتبات عالیات از طریق بزرگراه کربلا قرار دارد.

رستمی ادامه داد: این موقعیت ممتاز می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری طبیعی، افزایش حضور گردشگران داخلی و خارجی، ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی منطقه باشد.

وی تأکید کرد: سیاست اداره‌کل منابع طبیعی، واگذاری مدیریت پارک‌های جنگلی حاشیه شهرها به شهرداری‌ها و بهره‌برداران توانمند با هدف حفاظت بهتر، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش مشارکت مردمی و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه ابراز امیدواری کرد با نگاه تخصصی و مسئولانه شهرداری بیستون، این پارک جنگلی به الگویی موفق در حوزه مدیریت شهری، حفاظت از منابع طبیعی و توسعه پایدار تبدیل شود و در سطح ملی نیز به عنوان نمونه‌ای موفق معرفی گردد.

در ادامه این مراسم، شهردار بیستون نیز با استقبال از انعقاد این قرارداد، آن را نقطه عطفی در توسعه گردشگری و ارتقای خدمات شهری این شهر دانست.

کریمی اظهار کرد: واگذاری مدیریت پارک جنگلی بیستون فرصت ارزشمندی برای ایجاد تحول در زیرساخت‌های رفاهی، گردشگری، تفریحی و زیست‌محیطی منطقه است و شهرداری با تمام ظرفیت خود برای تحقق این اهداف تلاش خواهد کرد.

وی افزود: شهرداری بیستون با بهره‌گیری از توان کارشناسی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری و با رعایت کامل ضوابط و قوانین، برنامه جامعی برای احیا، حفاظت، ساماندهی و توسعه این پارک جنگلی تدوین کرده است که در مراحل مختلف اجرایی خواهد شد.

شهردار بیستون خاطرنشان کرد: توسعه فضای سبز، ایجاد امکانات رفاهی برای شهروندان و گردشگران، حفاظت از پوشش گیاهی، افزایش جذابیت‌های گردشگری و فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین محورهای این برنامه خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و حمایت مسئولان استانی، پارک جنگلی بیستون در آینده نزدیک به یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری سبز استان کرمانشاه و مقصدی شاخص برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شود.

گفتنی است، مراسم امضای قرارداد رسمی این واگذاری در دفترخانه اسناد رسمی برگزار شد و پس از تبادل اسناد میان طرفین در دفتر مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه، این پروژه به صورت رسمی وارد فاز اجرایی شد.

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