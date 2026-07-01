مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه نبیاکرم(ص) کرمانشاه:
تشییع رهبر شهید، نمایش اقتدار ملی و تجدید میثاق ملت با آرمانهای انقلاب است
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت نبیاکرم(ص) استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه مراسم تشییع رهبر شهید یکی از بزرگترین اجتماعات مردمی تاریخ معاصر خواهد بود، گفت: حضور گسترده مردم در این مراسم، نماد اقتدار، وحدت ملی و تجدید میثاق ملت ایران با آرمانهای شهدا، انقلاب اسلامی و ولایت خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، حجتالاسلام شمسالله جلیلیان روز سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تسلیت ایام محرم، اظهار کرد: محرم تنها ماه عزاداری نیست، بلکه ماه تبیین فرهنگ ایثار، شهادت و انتقال پیام عاشورا به نسلهای آینده است. در فرهنگ اسلام، شهادت بالاترین مرتبه کمال و قرب الهی محسوب میشود و اولیای الهی همواره آرزوی رسیدن به این مقام را داشتهاند.
وی با بیان اینکه پاسداری از خون شهدا و رساندن پیام آنان وظیفه همگان است، افزود: اگر حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) پیام نهضت عاشورا را تبیین نمیکردند، این پیام در کربلا باقی میماند. امروز نیز همه وظیفه داریم ادامهدهنده راه شهدا باشیم و از آرمانهای آنان دفاع کنیم.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت نبیاکرم(ص) استان کرمانشاه با اشاره به شخصیت حضرت زینب(س) گفت: ایشان تربیتیافته مکتب پیامبر اکرم(ص)، امیرالمؤمنین(ع)، حضرت فاطمه زهرا(س)، امام حسن مجتبی(ع) و امام حسین(ع) بودند و درایت، شجاعت، عفاف، صبر، عزتنفس و روحیه ظلمستیزی را از این مکتب آموختند.
جلیلیان تصریح کرد: حضرت زینب(س) در سختترین شرایط پس از عاشورا اجازه تحریف حقیقت را نداد و امروز نیز اگر بخواهیم در مسیر شهدا و ولایت حرکت کنیم، باید همین روحیه بصیرت، مقاومت و استقامت را در جامعه تقویت کنیم.
وی با اشاره به جایگاه رهبر شهید اظهار کرد: شهادت ولیفقیه و نایب امام زمان(عج) در عصر غیبت، حادثهای کمنظیر در تاریخ معاصر است. حیات رهبر شهید برای ملت ایران سرشار از خیر و برکت بود و شهادت ایشان نیز موجب تقویت انسجام ملی، بیداری اسلامی و تداوم راه انقلاب خواهد شد.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه نبیاکرم(ص) کرمانشاه با بیان اینکه آیینهای تشییع در تهران، قم، مشهد و همچنین عراق برگزار میشود، گفت: پیشبینی میشود این مراسم به یکی از بزرگترین اجتماعات مردمی جهان تبدیل شود و بار دیگر پیوند عمیق مردم با آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارد.
وی افزود: این مراسم، تجدید بیعت با مکتب عاشورا، امام راحل، شهدا و رهبر جدید انقلاب اسلامی است و هر جا پیوند امت و ولایت مستحکم باشد، دشمنان راهی برای ضربه زدن نخواهند یافت.
جلیلیان حضور مردم در این مراسم را پیام روشنی از اقتدار ملی، انسجام داخلی و ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان دانست.
وی در ادامه با تشریح ویژگیهای رهبر شهید گفت: مردمداری، خدا محوری، ظلمستیزی، حمایت از جوانان و نخبگان، اشراف بر تحولات جهانی، مدیریت بحرانها، تقویت توان دفاعی و امنیتی کشور و حمایت از ملتهای مظلوم از مهمترین ویژگیهای شخصیتی ایشان بود.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه نبیاکرم(ص) کرمانشاه با اشاره به شرایط منطقه افزود: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همدلی نیاز دارد و زمان اختلافافکنی و دامن زدن به حاشیهها نیست. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار از امنیت کشور دفاع میکنند و همه باید در حفظ انسجام ملی نقشآفرین باشند.
وی همچنین با اشاره به تجربه روابط ایران و آمریکا گفت: تجربه نشان داده است که آمریکا در عمل به تعهدات خود قابل اعتماد نبوده و مسئولان باید در تصمیمگیریها، عزت، حکمت و منافع ملی را در اولویت قرار دهند.
جلیلیان از برنامهریزی برای اعزام گسترده مردم استان کرمانشاه به مراسم تشییع خبر داد و افزود: بیش از ۲۴ هزار نفر از مردم استان برای حضور در این مراسم سازماندهی شدهاند که بخشی از آنان با ۹۱ دستگاه اتوبوس و بخشی دیگر با خودروهای شخصی و به صورت خودجوش اعزام خواهند شد.
وی با اشاره به پیشبینی حضور بیش از ۲۰ میلیون نفر در تهران اظهار کرد: برای تمامی کاروانهای اعزامی روحانی در نظر گرفته شده تا علاوه بر همراهی معنوی، برنامههای فرهنگی و معرفتی نیز در طول مسیر برگزار شود.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه نبیاکرم(ص) کرمانشاه در پایان با توصیه به زائران گفت: با توجه به گرمای هوا و ازدحام جمعیت، افراد زیر ۱۸ سال، سالمندان و بیماران قلبی یا دارای مشکلات جسمی، حتیالامکان از حضور در محل برگزاری مراسم خودداری کرده و در برنامههای پیشبینیشده در استان شرکت کنند.
وی همراه داشتن آب آشامیدنی، داروهای مورد نیاز و وسایل ضروری را برای زائران ضروری دانست و تأکید کرد: از حمل ساک و کولهپشتیهای بزرگ به دلیل محدودیتهای امنیتی در مبادی ورودی محل برگزاری مراسم خودداری شود.