به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، حجت‌الاسلام شمس‌الله جلیلیان روز سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تسلیت ایام محرم، اظهار کرد: محرم تنها ماه عزاداری نیست، بلکه ماه تبیین فرهنگ ایثار، شهادت و انتقال پیام عاشورا به نسل‌های آینده است. در فرهنگ اسلام، شهادت بالاترین مرتبه کمال و قرب الهی محسوب می‌شود و اولیای الهی همواره آرزوی رسیدن به این مقام را داشته‌اند.

وی با بیان اینکه پاسداری از خون شهدا و رساندن پیام آنان وظیفه همگان است، افزود: اگر حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) پیام نهضت عاشورا را تبیین نمی‌کردند، این پیام در کربلا باقی می‌ماند. امروز نیز همه وظیفه داریم ادامه‌دهنده راه شهدا باشیم و از آرمان‌های آنان دفاع کنیم.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه با اشاره به شخصیت حضرت زینب(س) گفت: ایشان تربیت‌یافته مکتب پیامبر اکرم(ص)، امیرالمؤمنین(ع)، حضرت فاطمه زهرا(س)، امام حسن مجتبی(ع) و امام حسین(ع) بودند و درایت، شجاعت، عفاف، صبر، عزت‌نفس و روحیه ظلم‌ستیزی را از این مکتب آموختند.

جلیلیان تصریح کرد: حضرت زینب(س) در سخت‌ترین شرایط پس از عاشورا اجازه تحریف حقیقت را نداد و امروز نیز اگر بخواهیم در مسیر شهدا و ولایت حرکت کنیم، باید همین روحیه بصیرت، مقاومت و استقامت را در جامعه تقویت کنیم.

وی با اشاره به جایگاه رهبر شهید اظهار کرد: شهادت ولی‌فقیه و نایب امام زمان(عج) در عصر غیبت، حادثه‌ای کم‌نظیر در تاریخ معاصر است. حیات رهبر شهید برای ملت ایران سرشار از خیر و برکت بود و شهادت ایشان نیز موجب تقویت انسجام ملی، بیداری اسلامی و تداوم راه انقلاب خواهد شد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه نبی‌اکرم(ص) کرمانشاه با بیان اینکه آیین‌های تشییع در تهران، قم، مشهد و همچنین عراق برگزار می‌شود، گفت: پیش‌بینی می‌شود این مراسم به یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات مردمی جهان تبدیل شود و بار دیگر پیوند عمیق مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارد.

وی افزود: این مراسم، تجدید بیعت با مکتب عاشورا، امام راحل، شهدا و رهبر جدید انقلاب اسلامی است و هر جا پیوند امت و ولایت مستحکم باشد، دشمنان راهی برای ضربه زدن نخواهند یافت.

جلیلیان حضور مردم در این مراسم را پیام روشنی از اقتدار ملی، انسجام داخلی و ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان دانست.

وی در ادامه با تشریح ویژگی‌های رهبر شهید گفت: مردم‌داری، خدا محوری، ظلم‌ستیزی، حمایت از جوانان و نخبگان، اشراف بر تحولات جهانی، مدیریت بحران‌ها، تقویت توان دفاعی و امنیتی کشور و حمایت از ملت‌های مظلوم از مهم‌ترین ویژگی‌های شخصیتی ایشان بود.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه نبی‌اکرم(ص) کرمانشاه با اشاره به شرایط منطقه افزود: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همدلی نیاز دارد و زمان اختلاف‌افکنی و دامن زدن به حاشیه‌ها نیست. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار از امنیت کشور دفاع می‌کنند و همه باید در حفظ انسجام ملی نقش‌آفرین باشند.

وی همچنین با اشاره به تجربه روابط ایران و آمریکا گفت: تجربه نشان داده است که آمریکا در عمل به تعهدات خود قابل اعتماد نبوده و مسئولان باید در تصمیم‌گیری‌ها، عزت، حکمت و منافع ملی را در اولویت قرار دهند.

جلیلیان از برنامه‌ریزی برای اعزام گسترده مردم استان کرمانشاه به مراسم تشییع خبر داد و افزود: بیش از ۲۴ هزار نفر از مردم استان برای حضور در این مراسم سازماندهی شده‌اند که بخشی از آنان با ۹۱ دستگاه اتوبوس و بخشی دیگر با خودروهای شخصی و به صورت خودجوش اعزام خواهند شد.

وی با اشاره به پیش‌بینی حضور بیش از ۲۰ میلیون نفر در تهران اظهار کرد: برای تمامی کاروان‌های اعزامی روحانی در نظر گرفته شده تا علاوه بر همراهی معنوی، برنامه‌های فرهنگی و معرفتی نیز در طول مسیر برگزار شود.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه نبی‌اکرم(ص) کرمانشاه در پایان با توصیه به زائران گفت: با توجه به گرمای هوا و ازدحام جمعیت، افراد زیر ۱۸ سال، سالمندان و بیماران قلبی یا دارای مشکلات جسمی، حتی‌الامکان از حضور در محل برگزاری مراسم خودداری کرده و در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در استان شرکت کنند.

وی همراه داشتن آب آشامیدنی، داروهای مورد نیاز و وسایل ضروری را برای زائران ضروری دانست و تأکید کرد: از حمل ساک و کوله‌پشتی‌های بزرگ به دلیل محدودیت‌های امنیتی در مبادی ورودی محل برگزاری مراسم خودداری شود.

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