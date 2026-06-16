مدیرعامل شهر صنعتی کرمانشاه خبر داد؛
شهر صنعتی کرمانشاه در مسیر توسعه زیرساختی
۳۰۰ واحد تولیدی چشمانتظار فصل جدید سرمایهگذاری
شهر صنعتی کرمانشاه به عنوان یکی از قدیمیترین و مهمترین قطبهای صنعتی غرب کشور، با اجرای مجموعهای از پروژههای عمرانی و زیرساختی، در مسیر ارتقای ظرفیتهای تولیدی و جذب سرمایهگذاریهای جدید قرار گرفته است؛ مجموعهای که امروز بیش از ۳۰۰ واحد تولیدی و صنعتی را در خود جای داده و نقش مهمی در اشتغال و اقتصاد استان ایفا میکند.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، شهر صنعتی کرمانشاه که فعالیت خود را از سال ۱۳۵۰ در زمینی به وسعت ۵۰۰ هکتار آغاز کرده، اکنون به یکی از مهمترین مراکز استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی در غرب کشور تبدیل شده است؛ ظرفیتی که طی بیش از پنج دهه گذشته سهم قابل توجهی در توسعه صنعتی و اقتصادی استان کرمانشاه داشته است.
قرارگیری این مجموعه در محور ارتباطی کرمانشاه ـ سنندج و دسترسی مناسب به شبکههای حملونقل، موجب شده شهر صنعتی کرمانشاه به یکی از نقاط راهبردی برای استقرار صنایع و توسعه فعالیتهای تولیدی در منطقه غرب کشور تبدیل شود. هماکنون بیش از ۳۰۰ واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی در این مجموعه فعالیت دارند و بخش مهمی از اشتغال صنعتی استان را به خود اختصاص دادهاند.
مدیرعامل شهر صنعتی کرمانشاه با اشاره به برنامههای توسعهای این مجموعه گفت: تأمین و ارتقای زیرساختهای مورد نیاز واحدهای تولیدی، مهمترین اولویت مدیریت شهر صنعتی کرمانشاه در سالهای اخیر بوده است.
اکبر مرادی افزود: در همین راستا پروژههای متعددی در حوزه عمران و خدمات زیربنایی اجرا شده که از جمله آنها میتوان به زیرسازی و آسفالت معابر، توسعه شبکه آب و فاضلاب، گسترش زیرساختهای فیبر نوری، بهبود روشنایی معابر و ایجاد فضاهای خدماتی و رفاهی اشاره کرد.
وی اظهار داشت: اجرای این پروژهها علاوه بر تسهیل فعالیت واحدهای صنعتی، در افزایش ایمنی، بهبود دسترسیها، کاهش مشکلات زیرساختی و ارتقای شرایط فعالیت سرمایهگذاران و تولیدکنندگان نقش مؤثری داشته است.
مرادی همچنین از پیگیری مستمر طرحهای توسعهای با همکاری مسئولان استانی خبر داد و تصریح کرد: موضوعاتی همچون احداث تصفیهخانه، تأمین قیر مورد نیاز برای بهسازی معابر و اجرای طرحهای عمرانی جدید در دستور کار قرار دارد و برای تسریع در روند اجرای این پروژهها هماهنگیهای لازم با دستگاههای مرتبط انجام شده است.
وی توسعه فضای سبز و ارتقای کیفیت محیط کار را از دیگر برنامههای شهر صنعتی کرمانشاه عنوان کرد و گفت: ایجاد محیطی مناسب برای فعالیت واحدهای تولیدی در کنار توسعه زیرساختها، از اهدافی است که به صورت جدی دنبال میشود.
شهر صنعتی کرمانشاه امروز به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای تولیدی غرب کشور، ظرفیت قابل توجهی برای جذب سرمایهگذاری، توسعه صنایع و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در اختیار دارد؛ ظرفیتی که با تکمیل طرحهای زیرساختی و عمرانی میتواند نقش پررنگتری در رونق اقتصادی و تقویت تولید در استان کرمانشاه ایفا کند.